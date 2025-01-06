Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет новую кредитную линию по распределению рисков портфеля украинскому ОТП Банку, 100% которого принадлежит венгерскому OTP Bank Plc. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

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Кредитная линия ЕБРР покроет до 50% кредитного риска ОТП Банка по 200 млн. евро новых субкредитов для частных предприятий, работающих в критически важных отраслях: сельское хозяйство, энергетика, производство и транспорт.

До 20% кредитов будут поддерживать долгосрочные инвестиции частных микро-, малых и средних предприятий. После завершения своих инвестиционных проектов эти предприятия получат инвестиционные гранты, финансируемые ЕС в рамках инициативы EU4Business, а также техническую помощь. ЕБРР уже выделил 66 млн евро грантовой поддержки ЕС для украинских малых и средних предприятий в рамках кредитной линии EU4Business, включая 5 млн евро на проекты через ОТП Банк.

Это пятый и самый большой кредит, предоставленный ЕБРР ОТП Банку. Включая этот кредит, общий объем финансирования по аналогичным гарантиям ЕБРР, подписанным с начала полномасштабной войны, составляет почти 2 млрд евро.