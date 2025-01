За что банки США разрывают отношения с крупными клиентами и компаниями

Спустя более года после того, как Найджел Фарадж поднял шумиху в Британии по поводу дебанкинга, в США назревают похожие дебаты. Одним из катализаторов стал венчурный капиталист Марк Андриссен, который в конце ноября в интервью Джо Рогану пожаловался на то, что инвесторов, основателей и их компании выгоняют из банковской системы.

У Андриссена было два повода для недовольства. Во-первых, он утверждал, что банки маркируют людей «правых» убеждений, как «политически значимых персон», и впоследствии разрывают с ними деловые отношения. А во-вторых, отрасли, которые не одобряются правительством или могут угрожать традиционным финансовым компаниям, например, криптовалютные компании, лишаются доступа к банковским услугам.

Такая претензия основана на недавних жалобах Мелании Трамп на то, что банк закрыл ее счет после атаки на Капитолий 6 января и отказался открыть счет для ее сына Баррона. «Правыми» такие решения были коллективно названы «Operation Choke Point 2.0» («Операция удушение 2.0») — термин, заимствованный из эпохи Обамы, когда спорные отрасли, такие как микрокредитование, ограничивались в доступе к банковским услугам.

Есть шанс, что администрация Дональда Трампа предпримет действия в этом направлении. Дэвид Сакс, будущий «царь» искусственного интеллекта и криптовалют, сказал, что было «слишком много историй о том, как люди пострадали от операции Choke Point 2.0», и что это необходимо изучить.

Брайан Брукс, глава Офиса контролера денежного обращения в первый срок Трампа, предположил, что новая администрация может возродить его прошлую попытку ввести так называемые правила справедливого доступа, которые потребовали бы от банков иметь финансовую причину для отказа от клиента. Эти правила не успели утвердить до окончания первого срока Трампа.

Для некоторых сторонников Трампа дебанкинг является частью заговора deep state. Но есть несколько причин, которые могут объяснить решения банков. Бюрократия — одна из них. С 2008 года тысячи страниц новых правил и миллиарды долларов штрафов привели к тому, что банки стали менее склонны рисковать в отношении клиентов, которых они берут.

Когда отношения с клиентом заканчиваются, сообщение от банка, как правило, становится раздражающе расплывчатым и лаконичным, что приводит к спекуляциям о причинах.

Регуляторы клянутся, что не говорят банкам, каких клиентов им следует или не следует принимать. Но они могут создавать пугающие эффекты своими действиями, как в 2022 году, когда Федеральная корпорация по страхованию депозитов приказала банкам, которые они контролируют, уведомлять их о любом криптовалютном бизнесе, который они хотят вести. Был ли это политизированный шаг администрации Байдена, нерасположенной к криптовалютам, или регуляторы испугались новых возможностей для отмывания денег и уклонения от санкций? В любом случае, это оказало влияние на банки.

«Поскольку криптовалюта все больше переплетается с официальной финансовой системой и банковским сектором, банки боятся столкнуться с санкциями», — говорит Эдвард Фишман, бывший сотрудник Госдепартамента США и автор книги «Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare».

Другая проблема заключается в том, что жалобы венчурных капиталистов и криптокомпаний появились менее чем через два года после краха трех американских банков, обслуживавших эти отрасли после проблем с ликвидностью: Silicon Valley Bank, Signature и Silvergate. Когда банк закрывается, это может осложнить для некоторых клиентов поиск новых банков, особенно, если они работают в сфере, находящейся под контролем регулирующих органов.

Двадцать лет назад проблемным ребенком отрасли был Riggs Bank, вашингтонский кредитор, который называл себя «самым важным банком в самом важном городе мира». Имея большой бизнес по обслуживанию посольств, Riggs оказался втянутым в целый ряд проблем с отмыванием денег и в конечном итоге был продан. Что случилось с «посольским» банковским бизнесом? Мало кто из банков хотел вмешаться и рискнуть.

Руководители банков действительно иногда принимают решения о сокращении обслуживания определенных отраслей, которые считаются спорными или вызывают их несогласие по этическим, репутационным или другим причинам. В прошлом Citigroup угрожал прекратить финансирование некоторых розничных торговцев огнестрельным оружием. JPMorgan Chase больше не финансирует новые проекты по бурению нефтяных и газовых скважин в Арктике. Такие решения основываются на субъективной оценке. И является ли такое финансирование правильным, или нет?

Но даже недоутвержденное правило Брукса в Офисе контролера денежного обращения давало банкам право аннулировать счета по репутационным причинам, если они могут более точно оценить риск (т.е. обосновать свою оценку риска), связанный с тем или иным клиентом. На то это и банкинг — оценивать риски: репутационные или любые другие.