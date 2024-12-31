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31 декабря 2024, 14:15 Читати українською

Криптозима закончилась: Dogen и 3 монеты готовы к росту на 50,000%

После продолжительного спада на рынке криптовалют появляются признаки драматического возрождения. Несколько цифровых монет, включая Dogen и еще три, привлекают внимание благодаря прогнозам о масштабных прибылях. Этот потенциальный скачок обещает беспрецедентные возможности для роста. Изучение этих перспективных токенов может открыть путь к значительным доходам в развивающемся криптопространстве.

После продолжительного спада на рынке криптовалют появляются признаки драматического возрождения.

DOGEN: Первый мем-токен для альфа-самцов, которые выбирают только лучшее

Пробуди своего внутреннего альфу с DOGEN — мем-токеном, созданным для тех, кто хочет жить красивой жизнью. DOGEN — это альфа-дог, который никогда не упускает шанс на крупную победу. Это токен для победителей, которые не соглашаются на меньшее. Представьте себе роскошные машины, горы наличных денег и красивых женщин — это стиль жизни Alpha DOGEN!

💎 Храни как босс, покоряй рынок 💎
Готов жить как Alpha DOGEN и наслаждаться лучшими сторонами жизни? DOGEN уже на взлётной полосе и готовится к 700%-му росту до конца пресейла — и это только начало. С DOGEN вы смотрите на потенциальные тысячи процентов дохода, ведь мем-токены становятся горячим трендом этого альтсезона.

Чем раньше вы войдете, тем больше выиграете! Это сделка, которую другие будут завидовать, а вы окажетесь на вершине стаи.

⚡️ Пропустили рост WIF, Popcat или Ponke? ⚡️
DOGEN — это новый пес на площадке мем-токенов Solana наряду с BONK, WIF и Popcat, которые известны своим ростом на 1000%. В настоящее время DOGEN недооценён и готов вывести крипто-историю на новый уровень, возможно, побив рекорды в этом бычьем рынке.

🎉 Управляемый сообществом и с реальной ценностью 🎉
DOGEN — это не просто мимолетный хайп, это растущее движение. Команда DOGEN сосредоточена на создании процветающего сообщества альфа-лидеров, которые не соглашаются на меньшее и готовы доминировать на рынке. Этот токен предлагает реальную ценность: от захватывающих кампаний до эксклюзивных преимуществ для ранних последователей. DOGEN — это возможность стать частью чего-то значимого.

DOGEN также предлагает многоуровневую реферальную программу: вы получаете 7% от каждого токена, который ваши «братья» (1 уровень) купят с использованием вашего реферального кода. Кроме того, вы сможете зарабатывать больше, так как ваши рефералы приводят новых пользователей.

Храните DOGEN и заставьте других вам завидовать! Присоединяйтесь к армии Dogen сегодня и покоряйте криптомир! 🚀

Sui: Масштабируемая и удобная блокчейн-платформа

Sui — это блокчейн-платформа первого уровня, разработанная для масштабируемости и глобального внедрения. Она использует новую объектно-ориентированную модель данных и безопасный язык программирования Move для улучшения существующих блокчейн-архитектур. Sui сосредоточен на удобстве использования, устраняя общие барьеры при взаимодействии с блокчейном. Такие функции, как zkLogin, спонсируемые транзакции и программируемые блоки транзакций, делают приложения более доступными. Монета, связанная с сетью Sui, обладает потенциалом благодаря этим технологическим инновациям. В текущем рыночном цикле фокус Sui на масштабируемости и удобстве может сделать её привлекательной для заинтересованных в новых блокчейн-технологиях.

VeChain (VET): Повышение прозрачности цепочки поставок с помощью блокчейна

VeChain (VET) — это блокчейн-платформа, которая улучшает управление цепочками поставок, повышая их прозрачность и отслеживаемость. Основанная в 2015 году Санни Лу, бывшим ИТ-директором Louis Vuitton China, она назначает уникальные идентификаторы и датчики физическим продуктам. Это позволяет детально отслеживать их через цепочку поставок, способствуя проверке подлинности и управлению отзывами в таких отраслях, как продовольствие, мода и автомобилестроение. В 2018 году VeChain запустила собственный блокчейн VeChainThor, представив двухтокеновую систему с VET для передачи ценности и VeThor Token (VTHO) для транзакционных сборов. Партнёрства с такими компаниями, как PricewaterhouseCoopers, Walmart China и BMW, демонстрируют практическое применение. VeChain продолжает расширять свою полезность и стремится к более широкому внедрению в различных отраслях.

NEAR Protocol: Улучшение децентрализованных приложений с помощью технологии шардинга

NEAR Protocol — это блокчейн-платформа, предназначенная для помощи разработчикам в создании и запуске децентрализованных приложений (dApps). Она использует решение для шардинга под названием Nightshade для повышения эффективности и масштабируемости, что позволяет сети обрабатывать больше транзакций с меньшими затратами. Основанная Алексом Скидановым и Илией Полосухиным, NEAR привлекла более $20 миллионов от крупных венчурных компаний. Платформа включает Rainbow Bridge для передачи токенов между NEAR и Ethereum, а также Aurora, решение второго уровня, использующее технологию Ethereum для повышения производительности и снижения комиссий. Благодаря фокусу на масштабируемости и удобных инструментах для разработчиков, NEAR Protocol может сыграть значительную роль в экосистеме блокчейна.

Вывод

С приходом бычьего рынка 2024 года DOGEN выделяется как люксовый мем-токен для тех, кто стремится к успеху. Ожидается, что он вырастет на 700% к концу пресейла и может обеспечить тысячекратные доходы в этом альтсезоне. В то время как SUI, VET и NEAR имеют меньше краткосрочного потенциала, DOGEN следует по пути успешных токенов, таких как BONK, создавая сообщество лидеров с реальными преимуществами для ранних участников.

Сайт:Dogen Crypto

Источник: Минфин
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