Биткоин отреагировал на «освобождение Америки» снижением

В ночь со 2 на 3 апреля 2025 года стоимость биткоина пережила значительные колебания, опустившись ниже отметки в 83 тысячи долларов. Этот спад стал реакцией рынка на громкое заявление президента США Дональда Трампа о введении новых таможенных пошлин на импортные товары. Объявление вызвало мгновенную волатильность на криптовалютном рынке, а биткоин, часто выступающий индикатором настроений инвесторов, отреагировал резкими скачками и последующим падением.

Сразу после заявления Трампа, спустя всего 15 минут, курс биткоина подскочил до 88 377,3 доллара. Этот краткосрочный рост, вероятно, был вызван первоначальной неопределенностью и спекулятивными движениями на рынке. Однако эйфория быстро сменилась спадом: вскоре курс первой криптовалюты рухнул до 82 193 долларов, потеряв более 6 тысяч долларов от пикового значения.

Такие колебания подчеркивают чувствительность криптовалютного рынка к крупным экономическим новостям и решениям, особенно из США, чья политика напрямую влияет на глобальные финансовые потоки. И пока волатильность остается высокой, инвесторы рассматривают альтернативу — другие перспективные криптовалюты. Например, Bitcoin Bull собрал уже $4,4 млн на пресейле.

Купить BITCOIN BULL

Bitcoin Bull: инвестиционная возможность в период падения биткоина

В условиях волатильности на криптовалютном рынке, вызванной такими событиями, как введение новых пошлин США, многие инвесторы ищут способы защитить свои активы или найти новые возможности для роста. Одним из проектов, который привлекает внимание в текущей ситуации, является Bitcoin Bull. Этот криптопроект предлагает уникальный подход к инвестициям, связанный с ростом биткоина, и может быть интересен тем, кто верит в долгосрочный потенциал первой криптовалюты, несмотря на краткосрочные колебания.

Bitcoin Bull — это мем-коин, созданный на блокчейне Ethereum, который позиционирует себя как «официальный мем-коин биткоина». Проект нацелен на поддержку роста биткоина до $250 000 и выше, а его сообщество состоит из энтузиастов, уверенных в будущем успехе BTC. В отличие от многих мем-коинов, Bitcoin Bull предлагает конкретные механизмы вознаграждения для своих держателей, связанные с ценовыми milestone-ами биткоина.

Держатели токена $BTCBULL могут участвовать в стейкинге. Награды за стейкинг токенов $BTCBULL выдаются из расчета 399,54 $BTCBULL за блок ETH. Вознаграждения будут выплачиваться в течение 2 лет. Это позволяет инвесторам зарабатывать пассивный доход, даже если рынок находится в фазе коррекции. Стейкинг также помогает удерживать токены в обращении, что может способствовать стабилизации цены.

Проект предусматривает раздачу бесплатных airdrop-ов в BTC для держателей $BTCBULL, когда биткоин достигает определённых ценовых уровней (например, $150 000, $200 000 и $250 000). Это создает дополнительный стимул для долгосрочного удержания токенов и веры в рост биткоина.

Каждый раз, когда биткоин растёт на $25 000, часть токенов $BTCBULL сжигается, что уменьшает общее предложение и может способствовать росту цены токена. Эта модель создает дефицит, который может быть выгоден для инвесторов, особенно в периоды роста биткоина.

Проект активно продвигается через социальные сети и имеет сильное сообщество, что является важным фактором для успеха мем-коинов.

Сейчас один токен BTC BULL стоит $0,002445.

Заключение

Одна из важных целей тарифов Трампа — слабый доллар. Трамп действует с дальновидной целью: слабый доллар сделает американские товары дешевле на мировом рынке, что повысит конкурентоспособность компаний, производящих продукцию внутри США. Это, в свою очередь, может увеличить экспортную выручку и поддержать отечественных производителей.

Для криптоинвесторов это значит, что доллар будет дешеветь к биткоину, то есть в номинальном выражении криптовалюта, скорее всего, будет расти.

А чтобы получить высокую реальную доходность, могут понадобиться более сложные инструменты. Bitcoin Bull предлагает уникальный подход к инвестициям в криптовалюты, сочетая мем-культуру с реальными вознаграждениями, привязанными к росту биткоина. В периоды падения рынка, такие как текущий, проект может представлять интерес для тех, кто ищет возможности для долгосрочных инвестиций с высоким потенциалом. Однако, как и в случае с любыми криптоактивами, важно помнить о рисках и соблюдать риск-менеджмент.