За что штрафуют ФОПов: Самые распространенные ошибки в декларации

ФОПы уже имеет возможность подавать декларации за первый квартал 2025 года. При подготовке отчетности могут возникать ошибки, приводящие к штрафам налоговой службы. О наиболее типичных ошибках в декларациях и как их избежать рассказал адвокат и эксперт в сфере налогообложения Богдан Янкив, сообщает РБК-Украина.

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Самые распространенные ошибки

Янкив отметил, что наиболее распространенной ошибкой является неправильный подсчет доходов. Одной из типичных проблем является неразбериха между доходом и поступлениями от непредпринимательской деятельности.

Если вы занижаете доход, это может привести к штрафам, включая доначисление налога и пеню за весь период занижения дохода в соответствии со статьей 123.1 Налогового кодекса, регулирующей штрафные санкции.

«В частности, это также касается иностранного дохода. Надо брать курс валют согласно НБУ на дату расхода или полученной прибыли. Если точная дата неизвестна, то следует исходить из курса на 31 декабря прошлого года», — отметил эксперт.

Для корректного расчета дохода он рекомендует получить выписки от брокеров, банков, бирж или другие документы, где отчетливо отражаются зачисления платежей. Это поможет избежать ошибок и обеспечит правильность налоговой отчетности.

Еще одной распространенной ошибкой является неправильное указание КВЭДов — представление отчетности по устаревшим или неактуальным кодам видов деятельности. Это может привести к штрафу или даже к потере права на упрощенную систему налогообложения.

В частности, при изменении направления деятельности необходимо обязательно внести изменения в Единый государственный реестр, в противном случае вид деятельности в декларации будет считаться недействительным.

Проверить актуальность своего КВЭДа можно на официальном сайте ЕГР.

К распространенным ошибкам в налоговой отчетности также относится просроченное представление декларации. Налоговый кодекс обязывает предпринимателей подавать декларации в четко определенные сроки. За неподачу или опоздание с подачей даже на один день предусмотрен штраф в размере 340 грн.

Повторная несвоевременная подача декларации влечет штраф в размере 1020 гривен согласно статье 120.1 Налогового кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение налогоплательщиком порядка представления информации.

С 2025 года ФЛП I, II и IV групп должны платить военный сбор в форме ежемесячного авансового платежа. Неучет в декларации военного сбора ошибка, за которую предусмотрен штраф согласно статье 126.1 Налогового кодекса Украины за нарушение правил уплаты (перечисления) налогов.

Эксперт также обращает внимание на то, что в декларации должны быть указаны все обязательные поля: виды деятельности, сумма дохода, объем начисленного налога, сумма ЕСВ, подпись и дата.

Часто ФОПы представляют пустую (нулевую) или неполную декларацию, не ведя деятельность, но при этом не имеют права на освобождение от уплаты ЕСВ. Это приводит к наложению штрафа и потере страхового стажа в соответствии с законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

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Как избежать ошибок

«Декларация считается принятой, если в кабинете налогоплательщика в личном кабинете есть квитанция № 2 от налоговой», — отметил Янков.

Это означает, что декларация принята, но обычно это только начало пути. В течение 3 лет после подачи декларации налоговая может назначить дополнительную проверку и потребовать все выписки по доходам на основе которых производили расчет.

Чтобы минимизировать вероятность ошибок в налоговой декларации, рекомендуется:

использовать официальный кабинет налогоплательщика для представления отчетности — там большинство полей заполняется автоматически;

следить за новостями Налоговой службы — правила часто меняются;

проверять КВЭД и реквизиты перед подачей отчетности;

пользоваться советами налоговых консультантов, профильных юристов и бухгалтеров в особо сложных ситуациях.

Даже одна неточность в декларации может вызвать цепь проблем: от штрафа до проверки. ФОПам в 2025 году следует быть особенно внимательными — налоговый контроль усилился, а обязательные платежи расширились.