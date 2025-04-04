Доллар испытал наибольший дневной обвал за два года

3 апреля индекс доллара США резко просел на 2%, опустившись до отметки 102 — это глубочайшее дневное падение более чем за два года и самый низкий показатель за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные Trading Economics. Это произошло на фоне объявления Дональдом Трампом о введении торговых пошлин на все страны мира.

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Взлет других валют

На этом фоне евро подпрыгнуло более чем на 2%, пробив уровень $1,1 — самый высокий показатель с октября 2024 года. Японская иена и швейцарский франк также усилились, воспользовавшись падением американской валюты. По информации Bloomberg, инвесторы массово выводят средства из США в поисках более выгодных направлений.

Безопасные гавани

Казначейские облигации США стали объектом повышенного спроса: цена на них выросла, а доходность 10-летних бумаг упала ниже 4% — впервые с момента прихода к власти Дональда Трампа. Это отражает бегство капитала в активы-убежища на фоне рыночной паники.

Триггер падения

Толчком стало заявление Трампа о введении пошлин на весь импорт в США. Новые тарифы, направленные против 74 стран и Евросоюза, начнут действовать 5 и 9 апреля. Решение разожгло страхи перед глобальным торговым конфликтом, который может ударить по спросу на нефть, что лишь усилило падение ее цен.

Этот день стал настоящим потрясением для доллара, подчеркнув уязвимость американской валюты к политике Трампа.