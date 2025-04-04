Доллар, евро или гривна — что происходит на валютном рынке? Последние события мира, решения центробанков и геополитические факторы создают новые вызовы для экономики. Стоит ли сейчас покупать валюту или лучше подождать? Как действия НБУ влияют на курс и что прогнозируют аналитики на период с 3 по 9 апреля?
НБУ теряет контроль? Что будет с гривной, долларом и евро на следующей неделе (видео)
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В этом видео финансовый аналитик Алексей Козырев разбирает главные тренды валютного рынка, влияние международных финансовых организаций и изменение спроса на доллар и евро. Действительно ли гривна оказалась под давлением? Какие новые риски могут изменить ситуацию? Чк торговые войны США, сотрудничество ЕС с Канадой и Индией, а также финансирование аграриев повлияют на курс.
Источник: Минфин
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