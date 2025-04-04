НБУ теряет контроль? Что будет с гривной, долларом и евро на следующей неделе (видео)

Доллар, евро или гривна — что происходит на валютном рынке? Последние события мира, решения центробанков и геополитические факторы создают новые вызовы для экономики. Стоит ли сейчас покупать валюту или лучше подождать? Как действия НБУ влияют на курс и что прогнозируют аналитики на период с 3 по 9 апреля?