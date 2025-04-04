К закрытию межбанка курс доллара упал на 11 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 30 копеек в покупке и на 31 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 4 апреля: евро упало на межбанке на 30 копеек
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Открытие 4 апреля
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Закрытие 4 апреля
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Изменения
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41,24/41,27
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41,13/41,16
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11 /11
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45,59/45,61
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45,29/45,30
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30/31
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,95−41,50 грн. Евро покупают за 45,15 грн., а продают за 46,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,90−41,05, евро — 45,20−45,50 грн.
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Источник: Минфин
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