Курс валют на вечер 4 апреля: евро упало на межбанке на 30 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 11 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 30 копеек в покупке и на 31 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 4 апреля Закрытие 4 апреля Изменения доллар 41,24/41,27 41,13/41,16 11 /11 евро 45,59/45,61 45,29/45,30 30/31

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,95−41,50 грн. Евро покупают за 45,15 грн., а продают за 46,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,90−41,05, евро — 45,20−45,50 грн.

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