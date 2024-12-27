ЕИБ рассматривает финансирование строительства соцжилья в Украине на 400 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления финансирования в размере 400 млн. евро для реализации пилотного проекта строительства социального жилья в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), пишет Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В настоящее время продолжаются переговоры о предоставлении финансирования на EUR400 млн, которое будет состоять из гранта и кредита на строительство публичного жилья. Это должно быть жилье в нормально застроенных частях города с доступом к технической и социальной инфраструктуре», — уточнил старший секторальный экономист ЕИБ Гжегож Гайда, слова которого приведены в пресс-релизе.

Он отметил, что жилье должно строиться с использованием лучших европейских практик, в соответствии с энергоэффективными стандартами и по принципу build-back-better (строить лучше, чем было).

Проект предполагает строительство около 6−6,5 тыс. квартир. ЕИБ будет отбирать территории для строительства соцжилья с учетом потребностей регионов и их заинтересованности в сотрудничестве.

Наряду с этим обсуждаются условия аренды жилья. В частности, предлагается выделять соцжилье трудоустроенным украинцам с зарплатой не ниже средней, а также предоставить местным властям возможность передавать 20−30% квартир для аренды лицам, избранным по их собственным критериям, учитывая необходимые в регионе профессионалы.

По словам эксперта, проект также предусматривает поиск возможностей для самостоятельного финансирования сектором соцжилья своей операционной деятельности и обслуживания во избежание необходимости финансирования содержания жилья государством.

Как отмечает ИЭД, в начале 2022 года в Украине насчитывалось всего 3 тыс. социальных квартир, в то время как количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по итогам года составило более 5 млн человек. По данным Международной организации по миграции, на октябрь 2024 года в Украине около 3,6 млн внутренне перемещенных лиц.