«єОселя» хотят расширить на аграриев

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль совместно с председателем правления «Укрфинжитло» Евгением Мецгером обсудили запуск программы доступной ипотеки «єОселя» для аграриев.

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Подробности

Ипотечная инициатива будет предусматривать доступные кредиты под 3% и 7% сроком на 20 лет на покупку жилья, а предпочтение будет отдаваться сельской местности.

Коваль подчеркнул, что Минагрополитики заинтересовано в такой социальной программе, поэтому в дальнейшем совместно с «Укрфинжитлом» будет разрабатываться дорожная карта.

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«Для начала определим критерии ипотечной программы. В частности, категории, регионы и размер компенсации первого взноса. Акцент планируем сделать на аграриях с прифронтовых территорий, ВПЛ и женщинах», — написал Коваль.

Министр уверен, что программа не только позволит получить фермерам собственное жилье, но и поможет развить аграрную отрасль и обеспечить социальную стабильность села.

Напомним

С начала 2024 года украинцы взяли 8 300 кредитов на 14,2 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки «єОселя».