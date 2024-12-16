НБУ собрал около 3,6 млн грн в рамках благотворительной кампании SuperCoins

Участники благотворительной акции SuperCoins, организованной Национальным банком Украины и Superhumans Center, собрали монетами почти 3,6 млн грн. Собранные средства помогут украинским военным и гражданским, пострадавшим в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Основной движущей силой благотворительной акции стали дети и молодежь, которые, в частности, собирали монеты в учебных заведениях. Так, участие в ней приняло более 210 тысяч детей, студентов и педагогов со всей Украины.

По информации Superhumans Center, собранные во время акции средства будут направлены на хирургическое направление (сложные реконструктивные операции на лице, шее и конечностях) лечения пострадавших из-за войны украинцев. Среди пациентов — и гражданские, и военные, получившие тяжелые ранения на фронте.

Сбор монет SuperCoins длился по всей Украине в течение трех месяцев — с 9 сентября по 6 декабря этого года. Каждый мог передать монеты через широкую сеть банков-партнеров, которыми в этом году стали Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ. Банки перечислили собранные средства на счет фонда Superhumans Center.