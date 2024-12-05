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5 декабря 2024, 15:27 Читати українською

НБУ отнес Коминвестбанк к неплатежеспособным

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных.

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Отмечается, что доля финансового учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года. Соответственно, отнесение Коминвестбанка к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Решение принято в связи с неприведением Коминвестбанка в свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.

8 августа 2024 года правление НБУ, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести Коминвестбанк к категории проблемных.

Основанием для такого решения стало установление факта осуществления Коминвестбанком рисковой деятельности, представляющего угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка, по следующим выявленным признакам: ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками, и недостаточность доходов банка, что создает риск предстоящих уменьшений регулятивного капитала банка и нарушение установленных НБУ пруденциальных нормативов капитала, а также выявление систематического представления и обнародования недостоверной информации и отчетности в целях сокрытия реального финансового состояния банка.

НБУ установил, что со дня отнесения Коминвестбанка к категории проблемных банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически представлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового состояния, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащие меры для предотвращения отнесения банка к категории неплатежеспособных.

Что будет с вкладчиками банка

Регулятор отметил, что каждый вкладчик Коминвестбанка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам Коминвестбанка на 21 ноября 2024 года составляет 432 млн грн.

По состоянию на 4 декабря 2024 объем высоколиквидных активов банка, учитывая ОВГЗ и депозитные сертификаты, составляет 890 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
NN NN
NN NN
5 декабря 2024, 15:38
#
Я думав комін банк і чуть серце не остановилось
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