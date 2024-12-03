Интеграция àбанка и Payoneer: максимум выгоды для фрилансеров

Сегодня все больше украинцев работают с международными клиентами: дизайнеры, IT-специалисты, маркетологи и фрилансеры разных направлений. В таких условиях удобство и выгодность финансовых инструментов становятся критически важными. àбанк учитывает эти потребности и предлагает технологические решения, которые помогают управлять финансами легко и эффективно.

Одним из таких решений стала интеграция с Payoneer — ведущей международной платежной системой, которая более 13 лет помогает осуществлять безопасные и быстрые международные переводы.

В чем преимущество?

До 31 декабря клиенты àбанка могут снимать наличные с карты без комиссии, если средства были зачислены через приложение àbank24 со счета Payoneer. Это позволяет фрилансерам экономить на финансовых операциях.

«Это предложение однозначно выгодно тем, кто работает с международными клиентами и ищет максимально удобный и прозрачный способ получения оплаты. Payoneer в сочетании с àбанком — это быстро, безопасно, а благодаря отсутствию комиссии — без лишних расходов», — отметил Александр Плутов, руководитель департамента международных переводов àбанка.

Что вы получаете с интеграцией àбанка и Payoneer?

Никакой комиссии до конца года. Сэкономьте на переводах и снятии средств.

Удобство использования. Все операции — в несколько кликов через мобильное приложение àbank24.

Быстрота и надежность. Средства доступны в любой точке мира.

По словам Александра Плутова, за время действия этого предложения клиенты уже сэкономили сотни тысяч гривен на комиссиях.

Как пользоваться услугой?

Вся информация, ответы на часто задаваемые вопросы и инструкции по использованию Payoneer доступны на официальном сайте àбанка.

Не упустите возможность воспользоваться выгодными условиями — акция действует только до 31 декабря!

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и ежемесячно эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отлично удовлетворяя потребности своих клиентов. Основная цель — предоставление технологического сервиса в режиме online с помощью интуитивного мобильного приложения abank24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, сотрудники наших отделений готовы предоставить высокий уровень обслуживания каждому клиенту. Следите за официальными страницами àбанка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.