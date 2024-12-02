Уменьшение проблемных кредитов прекратилось — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение октября почти не изменилась и находилась на уровне 32% по состоянию на 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Что известно

Ряд банков в октябре продолжал сокращать объемы NPL, а в некоторых банках наблюдался прирост. В частности, вырос объем проблемных кредитов в частных банках — на 2 млрд грн в месяц.

Дополнительным фактором приостановки сокращения NPL стало определенное снижение объема гривневого кредитного портфеля бизнеса, прежде всего из-за сезонного снижения спроса на заемные средства и погашения кредитов агропроизводителей (доля в чистом портфеле гривневых бизнес-кредитов — почти 21%), что наблюдалось и осенью 2023 года. Прирост объема кредитов продолжался в других отраслях: пищевой промышленности, финансовых услугах и торговле. Так что активное кредитование бизнеса продолжается, утверждают в НБУ.

Подробности

В целом за 10 месяцев 2024 года объем NPL в банках сократился на 7,2 млрд. грн., а объем предоставленных банками кредитов вырос на 149,4 млрд. грн.

Доля неработающих кредитов физических лиц на 1 ноября 2024 года составила 17%, бизнеса — 41% (25% без учета долгов эксвладельцев ПриватБанка и старых долгов до кризиса 2014 — 2016 годов).

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля NPL в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года: с 55 до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.