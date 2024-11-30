Объем неработающих кредитов с начала года сократился на 7,2 миллиарда

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение октября почти не изменилась и находилась на уровне 32% по состоянию на 1 ноября 2024 года, что на 5 процентных пункта ниже показателя в начале года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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В целом за 10 месяцев 2024 года объем NPL в банках сократился на 7,2 млрд. грн., а объем предоставленных банками кредитов вырос на 149,4 млрд. грн.

Доля неработающих кредитов физических лиц по состоянию на 1 ноября 2024 года составила 17%, бизнеса — 41% (25% без учета долгов эксвладельцев Приватбанка и старых долгов до кризиса 2014 — 2016 годов).

Отмечается, что, несмотря на то, что ряд банков в октябре в дальнейшем сокращал объемы NPL, у некоторых наблюдался прирост.

Дополнительным фактором стало определенное снижение объема гривневого кредитного портфеля бизнеса, прежде всего, из-за сезонного снижения спроса на заемные средства и погашения кредитов агропроизводителей (доля в чистом портфеле гривневых бизнес-кредитов — почти 21%), что наблюдалось и осенью 2023 года.

Прирост объема кредитов продолжался в других отраслях с существенной долей в портфеле: пищевой промышленности, финансовых услуг и торговли. Так что активное кредитование бизнеса продолжается.

Регулятор отметил, что сезонность сказалась на портфелях банков всех групп, кроме частных, портфель которых в дальнейшем постепенно рос.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.