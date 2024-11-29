НБУ планирует провести открытое тестирование е-гривны в следующем году

Национальный банк Украины планирует провести пилотный проект по выпуску в обращение собственных цифровых денег — е-гривен. Об этом сообщает ЭП.

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Что известно

«Сейчас мы планируем, что пилотный проект состоится в 2025 году, но есть ряд факторов, которые могут повлиять на изменение этих сроков.

В частности, нужно учитывать готовность участников финансового рынка участвовать в указанном пилоте, а также определить технологического партнера, который предоставит для тестирования е-гривны свое технологическое решение, которое будет отвечать требованиям Национального банка и архитектуре е-гривны, и осуществить настройки соответствующей инфраструктуры", — отмечают в регуляторе.

Тестирование е-гривен будет проходить в открытой среде с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. То есть воспользоваться электронной формой гривны смогут все желающие. В основе е-гривен будет лежать технология DLT (Distributed Ledger Technology).

«Целью пилота является тестирование е-гривны для определения технологических перспектив выполнения функций денег, удовлетворения потребностей пользователей платежных услуг и проверка гипотез по программированности», — добавляют в Нацбанке.

Детали

Э-гривна — это украинский аналог цифровой валюты центрального банка (CBDC). Это третья форма денег, которая будет существовать вместе с наличными и денежными средствами на банковских счетах (безналичными). В отличие от последних, электронные деньги не будут нуждаться в посредниках (таких как банки или небанковские финансовые организации), а будут прямыми обязательствами центрального банка (как и наличные), хотя будут существовать в цифровой форме.