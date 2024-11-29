Дешевые кредиты и высокие кешбеки: что банки предлагают клиентам к «черной пятнице»

В этом году основная распродажа года — «черная пятница» — приходится на 29 ноября. Традиционно ритейл готовится к этому «празднику шопоголиков», предлагая покупателям большие скидки. Банки тоже не остаются в стороне и выходят с интересными предложениями. «Минфин» проанализировал, какими акциями финучреждения страны будут радовать своих клиентов в «черную пятницу» в 2024 году.

«Черная пятница» справедливо считается «горячей порой» для торговли. В этот период ритейлеры и маркетплейсы устраивают безумные распродажи и предлагают высокие — даже до 70% — скидки на свои товары. Покупатели, разумеется, стараются максимально воспользоваться выгодными ценами и купить желаемое. Соответственно, объемы торговли в этот период резко вырастают.

Восходящая тенденция наблюдается из года в год. Скажем, в 2023-м, по данным Admitad Украина, украинцы совершили на 46% больше покупок и потратили на них на 35% больше денег, чем годом ранее. В этом году ожидается, что эти показатели увеличатся еще на 15−20%.

В то же время «черная пятница» — это период рекордов, по объемам оформленных кредитов на товары. Как рассказывают в Sense Bank, в прошлом году количество заявок на кредиты выросло в два раза, по сравнению с предыдущей неделей, а количество и объемы выданных кредитов увеличились в три раза.

Приведенные Банк Власний Рахунок данные тоже свидетельствуют о повышенном спросе потребителей финуслуг на кредитные продукты. «Нашим главным предложением на „черную пятницу“ было повышение кредитного лимита для гостей банка на базе анализа их поведения. 86% тех, кому мы сделали предложение, воспользовались им», — подчеркнули в банке.

Банкиры намерены и в этом году фокусироваться на кредитных продуктах, запуская разные акции и дополняя их партнерскими программами с кешбеками. По мнению финансистов, это наиболее точно соответствует ожиданиям клиентов, которые заинтересованы в выгодных условиях финансирования в период больших распродаж.

Воспользоваться особыми условиями от банков в рамках празднования «черной пятницы» потребители финуслуг смогут не только 29 ноября. Специальные бонусы и предложения будут доступны как минимум три дня — с 28 по 30 ноября, как, например, в Банке Восток. В Sense Bank праздник выгодных условий уже стартовал 25 ноября и продлится до 2 декабря включительно, а в Банк Власний Рахунок — вплоть до 31 декабря.

Банкиры констатируют, что в 2024 году существует ряд факторов, которые могут негативно повлиять на потребительские настроения, в частности, перебои с энергоснабжением, инфляция и т. д. Впрочем, несмотря ни на что, финучреждения ожидают роста клиентской активности и увеличения среднего чека. По крайней мере, на такой результат направлены разработанные ими специальные предложения. Поэтому анализируем, как именно крупные банки подготовились к распродаже в этом году и какие интересные акции предлагают клиентам.

Кредиты на выгодных условиях

Далеко не все банки подготовили специальные предложения именно к «черной пятнице» — даже среди крупных едва набрался десяток. При этом большинство финучреждений сфокусировались на услугах по кредитованию, а точнее — на рассрочке. Скажем, Sense Bank дает возможность купить товары в Эпицентре и перевести их в рассрочку без уплаты комиссии на шесть месяцев. Такая же опция доступна и у А-Банка. При этом оба финучреждения обещают начислить 100 бонусных гривен за каждую покупку, но не более 200 бонусов за период акции.

Зафиксировать выгодные акционные цены, действующие на «черную пятницу» в сети супермаркетов «Сільпо» и на маркете maudau.ua, оформив рассрочку под 0% на три месяца, можно с Банк Власний Рахунок.

«Например, можно купить годовой запас бытовой химии или кофе по супер выгодным ценам и платить равными частями следующие три месяца без переплат. Для этого нужно: первое — совершить покупку на сумму от 1 тыс. грн одним чеком в магазине „Сільпо“, или на сумму от 3 тыс. грн одним чеком на maudau.ua Второе — оплатить покупку картой Банка Власний Рахунок. Третье — оформить рассрочку на чеки „Сільпо“ или maudau в мобильном приложении Банк Власний Рахунок. После этого банк возвращает всю сумму чека, на который оформлена рассрочка, на карту», — рассказывают в финучреждении.

Активно «режут» цены к «черной пятнице» продавцы техники. Банки же, в свою очередь, делают их предложения еще более выгодными, позволяя платить за товары частями или в рассрочку до 12, а то и 24 месяцев. В частности, такие условия доступны в ПУМБ.

Сделать более доступным для украинцев не только мир техники, но и спорта, выразил намерение monobank. Тем, кто купит абонементы клубов Sport Life на 1 год в рассрочку, предусмотрен еще один год в подарок, плюс 30 дней заморозки.

Некоторые банки удешевляют стоимость кредитов. К примеру, Аккордбанк на кредит «Простой» снизил ежемесячную комиссию до 1,99%. Займ ​​предоставляется на сумму до 500 тыс. грн сроком до 60 месяцев. При этом на что тратить эти деньги и где, решает сам клиент.

Разумная экономия

Уже давно популярным инструментом лояльности к банковским клиентам является кешбек. В период крупных распродаж и скидок финучреждения активно его применяют. В этом году почти каждый банк в своих акционных предложениях к «черной пятнице» предусмотрел механизм частичного возврата средств в том или ином виде: одни, скажем, как бонусы за оформление рассрочки, другие — как процент за покупку определенных категорий товаров или у определенных продавцов.

Так, щедрые предложения подготовил Sense Bank за покупку товаров украинских брендов. Среди прочего, 10% кешбека на личный бонусный счет Cash'u предусмотрено за онлайн-покупки картами Sense Bank в интернет-магазинах musthave.ua и aviatsiyahalychyny.com.

Банк Восток тоже в этом году решил помочь своим клиентам сэкономить средства, предложив вместо обычного кешбека 0,7% повышенный до 5% на одежду и обувь, и 3% — на игрушки. Акция будет проходить только с 28 по 30 ноября. В банке считают, что выбор указанных категорий для кешбека во время «Черной пятницы» вполне логичен и обоснован. Ведь, с одной стороны, есть необходимость в сезон осень-зима обновить гардероб, а с другой — близятся праздники, период подарков.

Повышенные кешбеки — от 3% до 50% — предлагает банк ПУМБ за покупку товаров и услуг около полусотни партнеров из разных отраслей, начиная от торговли одеждой, техникой, продуктами, и заканчивая страхованием и туристическими услугами.

Приватбанк вышел с особыми предложениями кешбеков и скидок «Зеленой пятницы» в программе лояльности «Привет». Специальные условия для пользователей Приват24 будут действовать на покупку электроники, бытовой техники, одежды и товаров для дома и топлива ведущих брендов с выгодой от 7% до 20%.

Райффайзен 29 ноября и 2 декабря призывает тратить деньги картой Visa, что автоматически обеспечит участие в розыгрыше до 10 000 грн кешбека за совершенные покупки.

Сладкие скидки и привлекательные бонусы

«Черная пятница» в первую очередь ассоциируется со скидками. И некоторые банки их тоже предлагают, правда, таких немного. Так, за шопинг из Sense Bank клиенту предоставляется 10% скидка на весь ассортимент товаров в онлайн-магазине женской одежды и обуви onebyone.ua при использовании промокода «onesense10». Для любителей витаминов, добавок и здоровых продуктов предусмотрено 25% скидки на весь ассортимент iHerb с промокодом «sense25». А оплатив покупку в сети Comfy картами Sense Bank от Visa, можно получить 7% скидки.

Сезон подарков и привлекательных бонусов открыл также МТБ Банк. До 28 февраля банк совместно с Mastercard дарит 50 гривен бонуса для новых клиентов, а также возможность выиграть один из 25 сертификатов на 500 гривен.

Акции банков к «Черной пятнице»

Банк Название акции Условия акции* Sensе Bank Черная пятница с Эпицентром и Sense Bank: новый уровень выгодного шоппинга Владельцы карты «ВЫГОДА» от Sense Bank, которые перевели покупки от 500 грн за счет кредитного лимита в Универсальную рассрочку, дополнительно получают 100 бонусных грн за каждую покупку, но не более 200 грн за весь период акции. Условия рассрочки: минимальная сумма покупки — 500 грн, срок — 6 месяцев, ставка — 0,01% годовых. Акция действует до 2 декабря 2024 года. Акционная рассрочка на кредитной карте к «Черной пятнице» В период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года доступно оформление рассрочки с выгодными условиями — 0,01% годовых, без ежемесячной комиссии и сроком на 6 месяцев. Нужно только: 1. Совершить покупку кредиткой на сумму от 1 000 грн за счет кредитных средств. 2. Войти в Sense SuperApp и перевести покупку в рассрочку сроком на 6 месяцев. 3. Следующие 6 месяцев просто платить платежи по кредитной карте. Предложения от Cash'U Club: поддерживаем украинские бренды В период 28−30 ноября: * 10% кешбека на бонусный счет Cash'u за онлайн-покупки в интернет-магазине musthave.ua картами Sense Bank. Максимальный лимит кешбека — 1 000 бонусов Cash'u на одного клиента в месяц. * 10% кешбека за чеки от 1 000 грн в онлайн-магазине aviatsiyahalychyny.com. * 10% скидки на весь ассортимент товаров в онлайн-магазине onebyone.ua по промокоду «onesense10». * 25% скидки за чеки от $60 на весь ассортимент iHerb по промокоду «sense25». *14 дней бесплатной подписки на MEGOGO по промокоду «MEGOBLACK». Специальное предложение — 7% скидка — действует также до 15 января 2025 года на покупки в сети Comfy при оплате картами Sense Bank от Visa Банк Восток Повышенный кешбек к Черной пятнице Рассчитываясь картой с кешбеком, есть возможность получить повышенный кешбек на следующие категории товаров: — одежда и обувь — 5% — магазины игрушек — 3%. Максимальная сумма кешбека по карте с кешбеком составляет 1 000 грн за календарный месяц (с учетом НДФЛ и ВС). Предложение многократное и действует с 28.11.2024 по 30.11.2024 включительно. Банк Власний Рахунок Рассрочка с 0% комиссии на покупки в сети супермаркетов «Сільпо» и на маркете maudau.ua Чтобы воспользоваться предложением, необходимо: — совершить покупку на сумму от 1 000 грн одним чеком в магазине «Сільпо» или на сумму от 3 000 грн одним чеком в maudau.ua — оплатить покупку картой Банк Власний Рахунок — оформить рассрочку на чеки «Сільпо» или maudau в мобильном приложении Банк Власний Рахунок. — банк возвращает всю сумму чека, на который оформлена рассрочка, на карту. Погашение рассрочки проводится в течение 3 месяцев равными частями без комиссии. Предложение действует до 31 декабря 2024 года. Аккордбанк Черную пятницу не пропускайте, с кредитом Простой от Аккордбанка все выгодно покупайте Ежемесячная комиссия на кредит «Простой» снижена до 1,99%. Максимальная сумма — до 500 000 грн. Срок — до 60 месяцев. Реальная годовая процентная ставка составляет от 0,1% до 51%. А-Банк 100₴ к Black Friday на счет кешбек. При оплате покупки картой «Выгода» в Эпицентре их можно перевести в «Рассрочку «Выгода» через àbank24 до 02.12.2024 на любой удобный период. За это предусмотрено 100 ₴ кешбека на счет «Выгода». monobank Эксклюзивное предложение от Sport Life и monobank к Black Friday: Купи абонемент на 1 год — получай 2 года + 30 дней заморозки в подарок Условия предложения: 1. Выбрать сетевой абонемент 2. Выбрать клуб для первого посещения 3. Проверить лимит на оплату частями 4. Купить абонемент на 1 год в рассрочку от monobank — получить 2 года + 30 дней заморозки в подарок Предложение действует с 20.11.2024 по 01.12.2024 года МТБ Банк Сезон подарков от МТБ Банка! МТБ Банк совместно с Mastercard дарит возможность получить бонусы и выиграть подарки: — 50 гривен бонуса для новых клиентов; — розыгрыш 25 сертификатов на 500 гривен. Акция действует для новых клиентов, которые открыли карту Mastercard с 15 ноября по 28 февраля 2025 года. Приватбанк Сезон распродаж «Зеленая пятница» Для тех, кто активировал интересные предложения от партнеров в программе лояльности «Привет» в Приват24, предусмотрено: — 29 ноября для клиентов, чей день рождения приходится именно на этот день, — кешбек 20%; — до 1 декабря включительно на бытовую технику, энергосберегающие товары, билеты в театр и кино, а также на покупку гаджетов Apple — кешбек 10%; — на оплату покупок в сетях магазинов красоты и здоровья — 8%. Сезон распродаж «Зеленая пятница» продлится до 1 декабря 2024 года ПУМБ Черная пятница с Apple: ваши любимые гаджеты в рассрочку на 12 месяцев С 18.11.2024 по 02.12.2024* ПУМБ предлагает покупать товары Apple в Оплачивайте частями или в рассрочку в магазинах-партнерах от ПУМБ на 12 месяцев без первого взноса. Черная пятница еще и с кешбеками от партнеров ПУМБ — это топ! 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* С подробными условиями акций можно ознакомиться на официальных сайтах банков

Как грамотно покупать в «Черную пятницу»

«Черная пятница» — это отличная возможность купить желаемые товары со скидками. В то же время, как и другие масштабные распродажи, она побуждает людей покупать часто, во-первых, в спешке; а во-вторых, больше, чем нужно. Вследствие этого выгоду от таких покупок можно подвергнуть сомнению. Эксперты советуют взвешенно подходить к выбору товаров и к своим расходам.

«Рекомендуется обращать внимание на акционные предложения, выбирать льготные периоды, которые соответствуют финансовым возможностям, а также экономить время, подавая заявки онлайн», — отмечают в Sense Bank.

В Банк Власний Рахунок вполне солидарны с коллегами, и, в свою очередь, предлагают «дорожную карту» для участия в празднике шопинга: