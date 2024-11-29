В этом году основная распродажа года — «черная пятница» — приходится на 29 ноября. Традиционно ритейл готовится к этому «празднику шопоголиков», предлагая покупателям большие скидки. Банки тоже не остаются в стороне и выходят с интересными предложениями. «Минфин» проанализировал, какими акциями финучреждения страны будут радовать своих клиентов в «черную пятницу» в 2024 году.
Дешевые кредиты и высокие кешбеки: что банки предлагают клиентам к «черной пятнице»
«Черная пятница» справедливо считается «горячей порой» для торговли. В этот период ритейлеры и маркетплейсы устраивают безумные распродажи и предлагают высокие — даже до 70% — скидки на свои товары. Покупатели, разумеется, стараются максимально воспользоваться выгодными ценами и купить желаемое. Соответственно, объемы торговли в этот период резко вырастают.
Восходящая тенденция наблюдается из года в год. Скажем, в 2023-м, по данным Admitad Украина, украинцы совершили на 46% больше покупок и потратили на них на 35% больше денег, чем годом ранее. В этом году ожидается, что эти показатели увеличатся еще на 15−20%.
В то же время «черная пятница» — это период рекордов, по объемам оформленных кредитов на товары. Как рассказывают в Sense Bank, в прошлом году количество заявок на кредиты выросло в два раза, по сравнению с предыдущей неделей, а количество и объемы выданных кредитов увеличились в три раза.
Приведенные Банк Власний Рахунок данные тоже свидетельствуют о повышенном спросе потребителей финуслуг на кредитные продукты. «Нашим главным предложением на „черную пятницу“ было повышение кредитного лимита для гостей банка на базе анализа их поведения. 86% тех, кому мы сделали предложение, воспользовались им», — подчеркнули в банке.
Банкиры намерены и в этом году фокусироваться на кредитных продуктах, запуская разные акции и дополняя их партнерскими программами с кешбеками. По мнению финансистов, это наиболее точно соответствует ожиданиям клиентов, которые заинтересованы в выгодных условиях финансирования в период больших распродаж.
Воспользоваться особыми условиями от банков в рамках празднования «черной пятницы» потребители финуслуг смогут не только 29 ноября. Специальные бонусы и предложения будут доступны как минимум три дня — с 28 по 30 ноября, как, например, в Банке Восток. В Sense Bank праздник выгодных условий уже стартовал 25 ноября и продлится до 2 декабря включительно, а в Банк Власний Рахунок — вплоть до 31 декабря.
Банкиры констатируют, что в 2024 году существует ряд факторов, которые могут негативно повлиять на потребительские настроения, в частности, перебои с энергоснабжением, инфляция
Кредиты на выгодных условиях
Далеко не все банки подготовили специальные предложения именно к «черной пятнице» — даже среди крупных едва набрался десяток. При этом большинство финучреждений сфокусировались на услугах по кредитованию, а точнее — на рассрочке. Скажем, Sense Bank дает возможность купить товары в Эпицентре и перевести их в рассрочку без уплаты комиссии на шесть месяцев. Такая же опция доступна и у А-Банка. При этом оба финучреждения обещают начислить 100 бонусных гривен за каждую покупку, но не более 200 бонусов за период акции.
Зафиксировать выгодные акционные цены, действующие на «черную пятницу» в сети супермаркетов «Сільпо» и на маркете maudau.ua, оформив рассрочку под 0% на три месяца, можно с Банк Власний Рахунок.
«Например, можно купить годовой запас бытовой химии или кофе по супер выгодным ценам и платить равными частями следующие три месяца без переплат. Для этого нужно: первое — совершить покупку на сумму от 1 тыс. грн одним чеком в магазине „Сільпо“, или на сумму от 3 тыс. грн одним чеком на maudau.ua Второе — оплатить покупку картой Банка Власний Рахунок. Третье — оформить рассрочку на чеки „Сільпо“ или maudau в мобильном приложении Банк Власний Рахунок. После этого банк возвращает всю сумму чека, на который оформлена рассрочка, на карту», — рассказывают в финучреждении.
Активно «режут» цены к «черной пятнице» продавцы техники. Банки же, в свою очередь, делают их предложения еще более выгодными, позволяя платить за товары частями или в рассрочку до 12, а то и 24 месяцев. В частности, такие условия доступны в ПУМБ.
Сделать более доступным для украинцев не только мир техники, но и спорта, выразил намерение monobank. Тем, кто купит абонементы клубов Sport Life на 1 год в рассрочку, предусмотрен еще один год в подарок, плюс 30 дней заморозки.
Некоторые банки удешевляют стоимость кредитов. К примеру, Аккордбанк на кредит «Простой» снизил ежемесячную комиссию до 1,99%. Займ предоставляется на сумму до 500 тыс. грн сроком до 60 месяцев. При этом на что тратить эти деньги и где, решает сам клиент.
Разумная экономия
Уже давно популярным инструментом лояльности к банковским клиентам является кешбек. В период крупных распродаж и скидок финучреждения активно его применяют. В этом году почти каждый банк в своих акционных предложениях к «черной пятнице» предусмотрел механизм частичного возврата средств в том или ином виде: одни, скажем, как бонусы за оформление рассрочки, другие — как процент за покупку определенных категорий товаров или у определенных продавцов.
Так, щедрые предложения подготовил Sense Bank за покупку товаров украинских брендов. Среди прочего, 10% кешбека на личный бонусный счет Cash'u предусмотрено за онлайн-покупки картами Sense Bank в интернет-магазинах musthave.ua и aviatsiyahalychyny.com.
Банк Восток тоже в этом году решил помочь своим клиентам сэкономить средства, предложив вместо обычного кешбека 0,7% повышенный до 5% на одежду и обувь, и 3% — на игрушки. Акция будет проходить только с 28 по 30 ноября. В банке считают, что выбор указанных категорий для кешбека во время «Черной пятницы» вполне логичен и обоснован. Ведь, с одной стороны, есть необходимость в сезон осень-зима обновить гардероб, а с другой — близятся праздники, период подарков.
Повышенные кешбеки — от 3% до 50% — предлагает банк ПУМБ за покупку товаров и услуг около полусотни партнеров из разных отраслей, начиная от торговли одеждой, техникой, продуктами, и заканчивая страхованием и туристическими услугами.
Приватбанк вышел с особыми предложениями кешбеков и скидок «Зеленой пятницы» в программе лояльности «Привет». Специальные условия для пользователей Приват24 будут действовать на покупку электроники, бытовой техники, одежды и товаров для дома и топлива ведущих брендов с выгодой от 7% до 20%.
Райффайзен 29 ноября и 2 декабря призывает тратить деньги картой Visa, что автоматически обеспечит участие в розыгрыше до 10 000 грн кешбека за совершенные покупки.
Сладкие скидки и привлекательные бонусы
«Черная пятница» в первую очередь ассоциируется со скидками. И некоторые банки их тоже предлагают, правда, таких немного. Так, за шопинг из Sense Bank клиенту предоставляется 10% скидка на весь ассортимент товаров в онлайн-магазине женской одежды и обуви onebyone.ua при использовании промокода «onesense10». Для любителей витаминов, добавок и здоровых продуктов предусмотрено 25% скидки на весь ассортимент iHerb с промокодом «sense25». А оплатив покупку в сети Comfy картами Sense Bank от Visa, можно получить 7% скидки.
Сезон подарков и привлекательных бонусов открыл также МТБ Банк. До 28 февраля банк совместно с Mastercard дарит 50 гривен бонуса для новых клиентов, а также возможность выиграть один из 25 сертификатов на 500 гривен.
Акции банков к «Черной пятнице»
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Банк
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Название акции
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Условия акции*
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Sensе Bank
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Черная пятница с Эпицентром и Sense Bank: новый уровень выгодного шоппинга
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Владельцы карты «ВЫГОДА» от Sense Bank, которые перевели покупки от 500 грн за счет кредитного лимита в Универсальную рассрочку, дополнительно получают 100 бонусных грн за каждую покупку, но не более 200 грн за весь период акции.
Условия рассрочки: минимальная сумма покупки — 500 грн, срок — 6 месяцев, ставка — 0,01% годовых.
Акция действует до 2 декабря 2024 года.
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Акционная рассрочка на кредитной карте к «Черной пятнице»
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В период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года доступно оформление рассрочки с выгодными условиями — 0,01% годовых, без ежемесячной комиссии и сроком на 6 месяцев.
Нужно только:
1. Совершить покупку кредиткой на сумму от 1 000 грн за счет кредитных средств.
2. Войти в Sense SuperApp и перевести покупку в рассрочку сроком на 6 месяцев.
3. Следующие 6 месяцев просто платить платежи по кредитной карте.
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Предложения от Cash'U Club: поддерживаем украинские бренды
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В период 28−30 ноября:
* 10% кешбека на бонусный счет Cash'u за онлайн-покупки в интернет-магазине musthave.ua картами Sense Bank.
Максимальный лимит кешбека — 1 000 бонусов Cash'u на одного клиента в месяц.
* 10% кешбека за чеки от 1 000 грн в онлайн-магазине aviatsiyahalychyny.com.
* 10% скидки на весь ассортимент товаров в онлайн-магазине onebyone.ua по промокоду «onesense10».
* 25% скидки за чеки от $60 на весь ассортимент iHerb по промокоду «sense25».
*14 дней бесплатной подписки на MEGOGO по промокоду «MEGOBLACK».
Специальное предложение — 7% скидка — действует также до 15 января 2025 года на покупки в сети Comfy при оплате картами Sense Bank от Visa
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Банк Восток
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Рассчитываясь картой с кешбеком, есть возможность получить повышенный кешбек на следующие категории товаров:
— одежда и обувь — 5%
— магазины игрушек — 3%.
Максимальная сумма кешбека по карте с кешбеком составляет 1 000 грн за календарный месяц (с учетом НДФЛ и ВС).
Предложение многократное и действует
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Банк Власний Рахунок
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Рассрочка с 0% комиссии на покупки в сети супермаркетов «Сільпо» и на маркете maudau.ua
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Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
— совершить покупку на сумму от 1 000 грн одним чеком в магазине «Сільпо» или на сумму от 3 000 грн одним чеком в maudau.ua
— оплатить покупку картой Банк Власний Рахунок — оформить рассрочку на чеки «Сільпо» или maudau в мобильном приложении Банк Власний Рахунок.
— банк возвращает всю сумму чека, на который оформлена рассрочка, на карту. Погашение рассрочки проводится в течение 3 месяцев равными частями без комиссии.
Предложение действует до 31 декабря 2024 года.
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Аккордбанк
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Черную пятницу не пропускайте, с кредитом Простой от Аккордбанка все выгодно покупайте
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Ежемесячная комиссия на кредит «Простой» снижена до 1,99%.
Максимальная сумма — до 500 000 грн.
Срок — до 60 месяцев.
Реальная годовая процентная ставка составляет от 0,1% до 51%.
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А-Банк
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100₴ к Black Friday на счет кешбек.
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При оплате покупки картой «Выгода» в Эпицентре их можно перевести в «Рассрочку «Выгода» через àbank24
За это предусмотрено 100 ₴ кешбека на счет «Выгода».
|
monobank
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Эксклюзивное предложение от Sport Life и monobank к Black Friday:
Купи абонемент на 1 год — получай 2 года + 30 дней заморозки в подарок
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Условия предложения:
1. Выбрать сетевой абонемент
2. Выбрать клуб для первого посещения
3. Проверить лимит на оплату частями
4. Купить абонемент на 1 год в рассрочку от monobank — получить 2 года + 30 дней заморозки в подарок
Предложение действует
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МТБ Банк
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Сезон подарков от МТБ Банка!
|
МТБ Банк совместно с Mastercard дарит возможность получить бонусы и выиграть подарки:
— 50 гривен бонуса для новых клиентов;
— розыгрыш 25 сертификатов на 500 гривен.
Акция действует для новых клиентов, которые открыли карту Mastercard с 15 ноября по 28 февраля 2025 года.
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Приватбанк
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Сезон распродаж «Зеленая пятница»
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Для тех, кто активировал интересные предложения от партнеров в программе лояльности «Привет» в Приват24, предусмотрено:
— 29 ноября для клиентов, чей день рождения приходится именно на этот день, — кешбек 20%;
— до 1 декабря включительно на бытовую технику, энергосберегающие товары, билеты в театр и кино, а также на покупку гаджетов Apple — кешбек 10%;
— на оплату покупок в сетях магазинов красоты и здоровья — 8%.
Сезон распродаж «Зеленая пятница» продлится до 1 декабря 2024 года
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ПУМБ
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Черная пятница с Apple: ваши любимые гаджеты в рассрочку на 12 месяцев
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Черная пятница еще и с кешбеками от партнеров ПУМБ — это топ!
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Кешбек размером от 3% до 50% можно получить за покупку товаров картой ПУМБ в сети с более 50 партнеров.
Для подключения кешбека необходимо перейти во вкладку БОЛЬШЕ в приложении ПУМБ, затем перейти в КЕШБЕК и выбрать интересующее предложение, или выбрать все сразу.
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Райффайзен
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Райфовый шоппинг к Черной пятнице
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Райф готов вернуть до 100% кешбека.
Чтобы принять участие в акции, нужно:
1.Быть держателем карты Visa от Райфа (в том числе и премиальной Visa Signature). Или заказать карту.
А также владельцем кредитной карты от Райфа.
2.Делать покупки картой в дни райфового шоппинга: 11 ноября, 29 ноября, 02 декабря.
После этих простых действий клиент автоматически становится участником розыгрыша до 10 000 грн кешбека за совершенные в райфовые дни покупки.
Акция проводится
* С подробными условиями акций можно ознакомиться на официальных сайтах банков
Как грамотно покупать в «Черную пятницу»
«Черная пятница» — это отличная возможность купить желаемые товары со скидками. В то же время, как и другие масштабные распродажи, она побуждает людей покупать часто, во-первых, в спешке; а во-вторых, больше, чем нужно. Вследствие этого выгоду от таких покупок можно подвергнуть сомнению. Эксперты советуют взвешенно подходить к выбору товаров и к своим расходам.
«Рекомендуется обращать внимание на акционные предложения, выбирать льготные периоды, которые соответствуют финансовым возможностям, а также экономить время, подавая заявки онлайн», — отмечают в Sense Bank.
В Банк Власний Рахунок вполне солидарны с коллегами, и, в свою очередь, предлагают «дорожную карту» для участия в празднике шопинга:
- Сформулируйте список того, что вы планируете купить: «черная пятница» идеально подходит для создания «личного товарного запаса» на будущий период.
- Проведите мини-исследование, где самые привлекательные цены на товары из вашего списка и какие финансовые услуги помогут вам купить их на комфортных условиях.
- Проверьте, какой кешбек вы получите при оплате картой того или иного банка.
- Потребляйте сознательно — потому что лишние вещи и кредиты, которые вас тяготят, никому не нужны.
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