Дешеві кредити й високі кешбеки: що банки пропонують клієнтам до «чорної п’ятниці»

Цьогоріч основний розпродаж року — «чорна п’ятниця» — припадає на 29 листопада. Традиційно ритейл готується до цього «свята шопоголіків», пропонуючи покупцям великі знижки. Банки теж не залишаються осторонь і виходять із цікавими пропозиціями. «Мінфін» проаналізував, якими акціями фінустанови країни тішитимуть своїх клієнтів у «чорну п’ятницю» у 2024 році.

«Чорна п’ятниця» справедливо вважається «гарячим часом» для торгівлі. У цей період ритейлери та маркетплейси влаштовують шалені розпродажі і пропонують високі — навіть до 70% — знижки на свої товари. Покупці, зрозуміло, намагаються максимально скористатися вигідними цінами та придбати бажане. Відповідно, обсяги торгівлі у цей період різко зростають.

Висхідна тенденція спостерігається із року в рік. Скажімо, у 2023-му, за даними Admitad Україна, українці здійснили на 46% більше покупок і витратили на них на 35% більше грошей, ніж роком раніше. Цьогоріч очікується, що ці показники збільшаться ще на 15−20%.

Водночас «чорна п’ятниця» — це також період рекордів, за обсягами оформлених кредитів на товари. Як розповідають у Sense Bank, минулого року кількість заявок на кредити зросла вдвічі, порівнюючи з попереднім тижнем, а кількість та обсяги виданих кредитів збільшилися утричі.

Наведені Банк Власний Рахунок дані теж засвідчують підвищений попит споживачів фінпослуг на кредитні продукти. «Нашою головною пропозицією на „чорну п’ятницю“ було підвищення кредитного ліміту для гостей банку на базі аналізу їх поведінки. 86% тих, кому ми зробили пропозицію, скористалися нею», — підкреслили у банку.

Банкіри мають намір й цього року фокусуватися на кредитних продуктах, запускаючи різні акції й доповнюючи їх партнерськими програмами з кешбеками. На думку фінансистів, це найточніше відповідає очікуванням клієнтів, які зацікавлені у вигідних умовах фінансування у час великих розпродажів.

Скористатися особливими умовами від банків у рамках святкування «чорної п’ятниці» споживачі фінпослуг зможуть не лише 29 листопада. Спеціальні бонуси та пропозиції будуть доступні щонайменше три дні — з 28 до 30 листопада, як-от у Банку Восток. У Sense Bank свято вигідних умов вже стартувало 25 листопада і триватиме воно до 2 грудня включно, а у Банк Власний Рахунок — аж до 31 грудня.

Банкіри констатують, що у 2024 році є низка чинників, які можуть негативно вплинути на споживчі настрої, зокрема, перебої з енергопостачанням, інфляція тощо. Втім, попри все, фінустанови очікують на зростання клієнтської активності й збільшення середнього чеку. Принаймні, на такий результат націлені розроблені ними спеціальні пропозиції. Тож аналізуємо, як саме великі банки підготувались до розпродажу цього року та які найцікавіші акції пропонують клієнтам.

Кредити на вигідних умовах

Далеко не всі банки підготували спеціальні пропозиції саме до «чорної п’ятниці» — навіть серед великих ледве набрався десяток. При цьому більшість фінустанов сфокусувалися на послугах із кредитування, а якщо точніше — на розстрочці. Скажімо, Sense Bank дає можливість придбати товари в Епіцентрі і перевести їх у розстрочку без сплати комісії на шість місяців. Така ж опція доступна і в А-Банку. При цьому обидві фінустанови обіцяють нарахувати 100 бонусних гривень за кожну покупку, але не більше 200 бонусів за період акції.

Зафіксувати вигідні акційні ціни, які діють на «чорну п’ятницю» у мережі супермаркетів «Сільпо» та на маркеті maudau.ua, оформивши розстрочку під 0% на три місяці, можна з Банк Власний Рахунок.

«Наприклад, можна купити річний запас побутової хімії чи кави за супер вигідними цінами та сплачувати рівними частинами наступні три місяці без переплат. Для цього потрібно: перше — зробити покупку на суму від 1 тис. грн одним чеком у магазині „Сільпо“, або на суму від 3 тис. грн одним чеком на maudau.ua Друге — сплатити покупку карткою Банку Власний Рахунок. Третє — оформити розстрочку на чеки „Сільпо“ або maudau у мобільному додатку Банку Власний Рахунок. Після цього банк повертає всю суму чека, на який оформлено розстрочку, на картку», — розповідають у фінустанові.

Активно «ріжуть» ціни до «чорної п’ятниці» продавці техніки. Банки ж, зі свого боку, роблять їхні пропозиції ще вигіднішими, даючи змогу сплачувати за товари частинами або в розстрочку до 12, а то й 24 місяців. Зокрема, такі умови доступні в ПУМБ.

Зробити доступнішим для українців не тільки світ техніки, але й спорту, виявив намір monobank. Тим, хто придбає абонементи клубів Sport Life на 1 рік у розстрочку, передбачено ще один рік у подарунок, плюс 30 днів заморозки.

Деякі банки здешевлюють вартість кредитів. Наприклад, Акордбанк на кредит «Простий» знизив щомісячну комісію до 1,99%. Позика надається на суму до 500 тис. грн на термін до 60 місяців. При цьому, на що витрачати ці гроші і де, вирішує сам клієнт.

Розумна економія

Вже віддавна популярним інструментом лояльності до банківських клієнтів є кешбек. У період великих розпродажів та знижок фінустанови активно його застосовують. Цього року майже кожний банк у своїх акційних пропозиціях до «чорної п’ятниці» передбачив механізм часткового повернення коштів у тому чи іншому вигляді: одні, скажімо, як бонуси за оформлення розстрочки, інші — як відсоток за купівлю певних категорій товарів або у визначених продавців.

Так, щедрі пропозиції підготував Sense Bank за придбання товарів українських брендів. Серед іншого, 10% кешбеку на особистий бонусний рахунок Cash'u передбачено за онлайн-покупки картами Sense Bank в інтернет-магазинах musthave.ua та aviatsiyahalychyny.com.

Банк Восток теж цього року вирішив допомогти своїм клієнтам заощадити кошти, запропонувавши замість звичайного кешбеку 0,7% підвищений до 5% на одяг і взуття, та 3% — на іграшки. Акція діятиме тільки з 28 до 30 листопада. У банку вважають, що вибір зазначених категорій для кешбеку під час «Чорної п'ятниці» є цілком логічним і обґрунтованим. Адже, з одного боку, є потреба у сезон осінь-зима оновити гардероб, а з іншого — наближаються свята, період подарунків.

Збільшені кешбеки — від 3% до 50% — пропонує банк ПУМБ за придбання товарів та послуг у близько пів сотні партнерів із різних галузей, починаючи від торгівлі одягом, технікою, продуктами, і закінчуючи страхуванням та туристичними послугами.

Приватбанк вийшов із особливими пропозиціями кешбеків та знижок «Зеленої п’ятниці» у програмі лояльності «Привіт». Спеціальні умови діятимуть для користувачів Приват24 на купівлю електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому і палива провідних брендів із вигодою від 7% до 20%.

Райффайзен 29 листопада та 2 грудня закликає витрачати кошти карткою Visa, що автоматично забезпечить участь у розіграші до 10 000 грн кешбеку за здійснені покупки.

Солодкі знижки та привабливі бонуси

«Чорна п’ятниця» насамперед асоціюється зі знижками. І деякі банки їх також пропонують, щоправда, таких небагато. Так, за шопінг із Sense Bank клієнту надається 10% знижки на весь асортимент товарів в онлайн-магазині жіночого одягу та взуття onebyone.ua за умови використання промокоду «onesense10». Для шанувальників вітамінів, добавок і здорових продуктів передбачено 25% знижки на весь асортимент iHerb із промокодом «sense25». А оплативши покупку в мережі Comfy картками Sense Bank від Visa, можна отримати 7% знижки.

Сезон подарунків та привабливих бонусів відкрив також МТБ Банк. До 28 лютого банк спільно з Mastercard дарує 50 гривень бонусу для нових клієнтів, а також можливість виграти один з 25 сертифікатів на 500 гривень.

Акції банків до «Чорної п’ятниці»

Банк Назва акції Умови акції* Sensе Bank Чорна п’ятниця з Епіцентром та Sense Bank: новий рівень вигідного шопінгу Власники картки «ВИГОДА» від Sense Bank, які перевели покупки від 500 грн за рахунок кредитного ліміту в Універсальну розстрочку, додатково отримують 100 бонусних грн за кожну покупку, але не більше 200 грн за весь період акції. Умови розстрочки: мінімальна сума покупки — 500 грн, термін — 6 місяців, ставка — 0,01% річних. Акція діє до 02 грудня 2024 року. Акційна розстрочка на кредитній картці до «Чорної п'ятниці» В період із 25 листопада до 1 грудня 2024 року доступне оформлення розстрочки з вигідними умовами — 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 6 місяців. Потрібно тільки: 1. Зробити покупку кредиткою на суму від 1 000 грн за рахунок кредитних коштів. 2. Увійти в Sense SuperApp та перевести покупку на умови розстрочки строком на 6 місяців. 3. Наступні 6 місяців просто сплачувати платежі за кредиткою. Пропозиції від Cash'U Club: підтримуємо українські бренди У період 28−30 листопада: * 10% кешбеку на бонусний рахунок Cash'u за онлайн-покупки в інтернет-магазині musthave.ua картами Sense Bank. Максимальний ліміт кешбеку — 1 000 бонусів Cash'u на одного клієнта за місяць. * 10% кешбеку за чеки від 1 000 грн в онлайн-магазині aviatsiyahalychyny.com. * 10% знижки на весь асортимент товарів в онлайн-магазині onebyone.ua за промокодом «onesense10».

* 25% знижки за чеки від $60 на весь асортимент iHerb за промокодом «sense25». *14 днів безкоштовної передплати на MEGOGO за промокодом «MEGOBLACK». Спеціальна пропозиція — 7% знижка — діє також до 15 січня 2025 року на покупки в мережі Comfy при оплаті картками Sense Bank від Visa Банк Восток Підвищений кешбек до Чорної п'ятниці Розраховуючись карткою з кешбеком є можливість отримати підвищений кешбек на такі категорії товарів: — одяг та взуття — 5% — магазини іграшок — 3%. Максимальна сума кешбеку за Карткою з кешбеком становить 1 000 грн за календарний місяць (з урахуванням ПДФО та ВЗ). Пропозиція багаторазова і діє з 28.11.2024 до 30.11.2024 включно. Банк Власний Рахунок Розстрочка з 0% комісії на покупки у мережі супермаркетів «Сільпо» та на маркеті maudau.ua Щоб скористатися пропозицією, необхідно: — зробити покупку на суму від 1 000 грн. одним чеком у магазині «Сільпо» або на суму від 3 000 грн одним чеком у maudau.ua — сплатити покупку карткою Банк Власний Рахунок — оформити розстрочку на чеки «Сільпо» або maudau у мобільному додатку Банк Власний Рахунок. — банк повертає всю суму чека, на який оформлено розстрочку, на картку. Погашення розстрочки відбувається протягом 3 місяців рівними частинами без комісії. Пропозиція діє до 31 грудня 2024. Акордбанк Чорну п’ятницю не пропускайте, з кредитом Простий від Акордбанку все вигідно придбайте Щомісячну комісію на кредит «Простий» знижено до 1,99%. Максимальна суму — до 500 000 грн. Термін — до 60 місяців. Реальна річна відсоткова ставка від 0,1% до 51%. А-Банк 100₴ до Black Friday на рахунок кешбек. При оплаті покупки карткою «Вигода» в Епіцентрі їх можна перевести в «Розстрочку «Вигода» через àbank24 до 02.12.2024 на будь-який зручний період. За це передбачено 100 ₴ кешбеку на рахунок «Вигода». monobank Ексклюзивна пропозиція від Sport Life та monobank до Black Friday: Купуй абонемент на 1 рік — отримуй 2 роки + 30 днів заморозки у подарунок Умови пропозиції: 1. Обрати мережевий абонемент 2. Обрати клуб для першого відвідування 3. Перевірити ліміт на оплату частинами 4. Купити абонемент на 1 рік у розстрочку від monobank — отримати 2 роки + 30 днів заморозки у подарунок Пропозиція діє з 20.11.2024 до 01.12.2024 року МТБ Банк Сезон подарунків від МТБ Банку! МТБ Банк спільно з Mastercard дарує можливість отримати бонуси та виграти подарунки: — 50 гривень бонусу для нових клієнтів; — розіграш 25 сертифікатів на 500 гривень. Акція діє для нових клієнтів, які відкрили картку Mastercard із 15 листопада до 28 лютого 2025 року Приватбанк Сезон розпродажів «Зелена п’ятниця» Для тих, хто активував найцікавіші пропозиції від партнерів у програмі лояльності «Привіт» у Приват24, передбачено: — 29 листопада для клієнтів, чий день народження припадає саме на цей день, — кешбек 20%; — до 1 грудня включно на побутову техніку, енергоощадні товари, квитки в театр та кіно, а ткож на покупку гаджетів Apple — кешбек 10%; — на оплату покупок в мережах магазинів краси та здоров'я — 8%. Сезон розпродажів «Зелена п’ятниця» триватиме до 1 грудня 2024 року ПУМБ Чорна п’ятниця з Apple: ваші улюблені гаджети у розстрочку на 12 місяців З 18.11.2024 до 02.12.2024* ПУМБ пропонує купувати товари Apple у Сплачуйте частинами або в розстрочку у магазинах-партнерах від ПУМБ на 12 місяців без першого внеску. Чорна п’ятниця та ще й з кешбеками від партнерів ПУМБ — це топ! Кешбек розміром від 3% до 50% можна отримати за купівлю товарів карткою ПУМБ у мережі з понад 50 партнерів. Для підключення кешбеку необхідно перейти у вкладку БІЛЬШЕ у застосунку ПУМБ, далі перейти в КЕШБЕК та обрати пропозицію, яка зацікавила, або обрати усі відразу. Райффайзен Райфовий шопінг до Чорної п'ятниці Райф готовий повернути до 100% кешбеку. Щоб взяти участь в акції, потрібно: 1.Бути власником картки Visa від Райфу (в тому числі і преміальної Visa Signature). Або замовити картку.

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* З детальними умовами акцій можна ознайомитися на офіційних сайтах банків

Як грамотно купувати у «Чорну п'ятницю»

«Чорна п'ятниця» — це чудова можливість придбати бажані товари зі знижками. Водночас, як й інші масштабні розпродажі, вона спонукає людей купувати часто, по-перше, у поспіху; а по-друге, більше, ніж потрібно. Внаслідок цього, вигоду від таких придбань можна поставити під сумнів. Експерти радять зважено підходити до вибору товарів і своїх витрат.

«Рекомендується звертати увагу на акційні пропозиції, обирати пільгові періоди, які відповідають фінансовим можливостям, а також заощаджувати час, подаючи заявки онлайн», — зауважують у Sense Bank.

У Банк Власний Рахунок цілком солідарні із колегами, і, зі свого боку, пропонують «дорожню мапу» для участі у святі шопінгу: