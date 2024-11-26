Коломойскому не вернут Приватбанк: Верховный Суд вынес решение

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим собственникам и подтвердил правомерность закрытия производства по делу N 910/1834/19 по иску эксакционера банка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD. Об этом сообщают прессслужбы Приватбанка и НБУ .

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«Таким образом суд защитил интересы государства, как инвестора, которое за счет докапитализации Приватбанка предотвратило крах финансовой системы. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет», — говорится в сообщении.

По этому делу истцы Коломойский, которому к национализации Приватбанка принадлежало 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрированная на Кипре и связанная с эксвладельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались обжаловать договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции.

«Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим собственникам», — отметила член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Приватбанка Солвита Деглава.

Напомним

10 сентября 2024 Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения суда первой инстанции о закрытии производства по делу на основании Закона N 590-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности».

Большая Палата Верховного Суда 15 февраля 2023 года оставила в силе определение Хозяйственного суда города Киева от 2 июня 2021 года, которым было закрыто производство по делу по иску бывшего председателя правления и миноритарного акционера Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи.

На сегодняшний день судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с Приватбанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.

Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.

Переход ПриватБанка в собственность государства состоялся в соответствии со статьей 411 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Государство потратило на докапитализацию Приватбанка более 155 млрд грн.