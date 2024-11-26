Коломойскому не вернут Приватбанк: Верховный Суд вынес решение

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 ноября 2024, 13:47 Читати українською

Коломойскому не вернут Приватбанк: Верховный Суд вынес решение

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим собственникам и подтвердил правомерность закрытия производства по делу N 910/1834/19 по иску эксакционера банка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD. Об этом сообщают прессслужбы Приватбанка и НБУ.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим собственникам и подтвердил правомерность закрытия производства по делу N 910/1834/19 по иску эксакционера банка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.
Фото: gsminfo.com.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Таким образом суд защитил интересы государства, как инвестора, которое за счет докапитализации Приватбанка предотвратило крах финансовой системы. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет», — говорится в сообщении.

По этому делу истцы Коломойский, которому к национализации Приватбанка принадлежало 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрированная на Кипре и связанная с эксвладельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались обжаловать договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции.

«Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим собственникам», — отметила член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Приватбанка Солвита Деглава.

Напомним

10 сентября 2024 Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения суда первой инстанции о закрытии производства по делу на основании Закона N 590-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности».

Большая Палата Верховного Суда 15 февраля 2023 года оставила в силе определение Хозяйственного суда города Киева от 2 июня 2021 года, которым было закрыто производство по делу по иску бывшего председателя правления и миноритарного акционера Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи.

На сегодняшний день судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с Приватбанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.

Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.

Переход ПриватБанка в собственность государства состоялся в соответствии со статьей 411 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Государство потратило на докапитализацию Приватбанка более 155 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 15:26
#
Так ця справа давно в Лондонському суді розглядається і якби, не так давно заявлялося про бажання держави продати банки, адже це наче як одна з вимог МВФ, зменшення присутності держави в банківському секторі, тут націоналізуємо, щоб було державне, не віддамо, але ось тут маємо продати, бо так вимагає МВФ)

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами