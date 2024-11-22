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22 ноября 2024, 8:39 Читати українською

Суд заочно заключил под стражу Боголюбова

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает УП. По данным издания, Боголюбов в июне 2024 года уехал из Украины по поддельным документам.

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Геннадия Боголюбова.

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В постановлении суда, оказавшемся в распоряжении журналистов, говорится: «После задержания Боголюбова Геннадия Борисовича, 20.01.1962 года, не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства обеспечить ее доставку к следственному судье Печерского районного суда г. Киева для решение вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его смену на более мягкаю меру пресечения».

Напомним, что правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу «Приватбанка» Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ДБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого человека.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Rubi0
Rubi0
22 ноября 2024, 8:54
#
«Революция пожирает своих детей», думали с Коломойским запанувати после революции гідности в 2014, а оно вон как обернулось.
+
+60
Mini Mi
Mini Mi
22 ноября 2024, 9:15
#
Пока меня нет дома, можете меня даже бить©
+
0
TattiReuven
TattiReuven
22 ноября 2024, 11:59
#
Mini Mi

Вы сделали мой день :):)
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
22 ноября 2024, 12:07
#
Вареннский кризис и падение монархии (1792)
Якобинский террор (1793−1794)
Власть Директории (1794—1799)
Наполеоновский переворот (1799)
На каком этапе мы? Наверное между крахом якобинцев и термидорианской реакцией.
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