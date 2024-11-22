Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает УП. По данным издания, Боголюбов в июне 2024 года уехал из Украины по поддельным документам.
Суд заочно заключил под стражу Боголюбова
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В постановлении суда, оказавшемся в распоряжении журналистов, говорится: «После задержания Боголюбова Геннадия Борисовича,
Напомним, что правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу «Приватбанка» Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ДБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого человека.
Комментарии - 4
Вы сделали мой день :):)
Якобинский террор (1793−1794)
Власть Директории (1794—1799)
Наполеоновский переворот (1799)
На каком этапе мы? Наверное между крахом якобинцев и термидорианской реакцией.