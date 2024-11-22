Суд заочно заключил под стражу Боголюбова

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает УП. По данным издания, Боголюбов в июне 2024 года уехал из Украины по поддельным документам.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В постановлении суда, оказавшемся в распоряжении журналистов, говорится: «После задержания Боголюбова Геннадия Борисовича, 20.01.1962 года, не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства обеспечить ее доставку к следственному судье Печерского районного суда г. Киева для решение вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его смену на более мягкаю меру пресечения».

Напомним, что правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу «Приватбанка» Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ДБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого человека.