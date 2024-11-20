Реверсная дотация: почему 13 млрд грн средств общин должны остаться на местах

Реверсную дотацию оставили для бюджетов прифронтовых общин, остальные общины должны «отсчитать» 12,9 млрд грн в государственный бюджет. Почему эти деньги нужны городам и селам, НВ рассказала Оксана Продан, советник главы Ассоциации городов Украины, народный депутат ВР 7 и 8 созывов. «Минфин» выбрал главное.

Самым острым и сложным вопросом для местного самоуправления и центральных властей в Госбюджете-2025 стала реверсная дотация общин. Что же это такое и почему эта тема вызвала такой резонанс в обществе?

Временный инструмент, который превратился в постоянный

Очень упрощенно реверсная дотация — изъятие средств у общин и передача их в центральный бюджет.

До 2014 года в Бюджетном кодексе такой дотации не существовало, а был термин «изъятие». В рамках децентрализованной реформы появилось уникальное украинское ноу-хау — реверсная дотация. Вроде бы и дотация, но не для общин, а от экономически развитых общин в Государственный бюджет.

Вне зависимости от размера реверсной дотации, государство должно, по определенной законом формуле, обеспечить все общины, у которых нет достаточно средств для выполнения полномочий, базовой дотацией. Ибо государство гарантирует всем гражданам равные права и возможности.

Предполагалось, что после завершения реформы по децентрализации взамен реверса придет сформированный по европейским стандартам вертикальный фонд выравнивания финансовой состоятельности общин. Средства из которого будут распределяться напрямую, без посредников (Министерства, ОГА, РГА), на основании формулы per capita — на душу населения — нуждающимся общинам для обеспечения одинакового качества публичных услуг для украинцев, вне зависимости от места их проживания.

Но, как всегда у нас бывает в стране, — временный инструмент стал постоянным. С 2015 по 2021 год из бюджетов общин добросовестно забирали средства в Государственный бюджет Украины, и так же добросовестно обещали повышение качества услуг всем украинцам. Общины тихо жаловались на это, подавались соответствующие законопроекты, проводились круглые столы и дискуссии, осваивались гранты…

Что изменилось с начала вторжения

С началом широкомасштабной войны, 28 февраля 2022 года, правительство остановило изъятие средств реверсной дотации в Государственный бюджет. Эти средства оставили автоматически муниципальным властям, когда не было политики, а было признание важности общин для борьбы против агрессора.

К сожалению, на третий год войны в Украине возникла идея возобновить изъятие средств реверса из общин, и в проекте Госбюджета-2025 Правительство подало соответствующие нормы. Началась ожесточенная дискуссия: стоит ли изымать 12,9 млрд средств у 189 общин, 172 из которых небольшие?

Парламент Украины 31 октября принял «Соломоново решение»: во время голосования Госбюджета-2025 в первом чтении в пункте 2.30 Бюджетных выводов поручил Правительству ко второму чтению определиться по поводу целесообразности изъятия средств реверса у общин.

Но правительство 8 ноября подало в парламент проект Госбюджета без изменений в части норм по реверсу. Дискуссия разгорелась вновь, Бюджетный комитет не смог убедить Минфин — всего 11 голосов «за» сохранение средств реверса в бюджетах общин.

Поэтому вопрос сейчас открыт и дальше актуален.

Почему средства реверса нужны бюджетам общин

1. Эти средства используются для сдерживания тарифов на тепло- и водоснабжение, а в некоторых общинах обеспечивают возможность вообще предоставлять соответствующие услуги. Больше всего потребителей этих услуг — граждан Украины — именно в реверсных общинах. Тарифы на электроэнергию выросли за время войны в два раза, и соответствующие предприятия без поддержки местных бюджетов просто не смогут оказывать услуги жителям.

2. Это средства для ликвидации последствий ракетных обстрелов рф. Одесса, Днепр, Павлоград, Никополь, Львов должны иметь средства для быстрого возобновления работы критической инфраструктуры, расселения пострадавших жителей. Воскресные обстрелы показали, что даже общины Закарпатья и Прикарпатья нуждаются в средствах для срочного реагирования на ситуацию.

3. Это средства для обеспечения ВПЛ, огромное количество из которых переехали в западные и центральные области и проживают сейчас именно в реверсных общинах. Этим общинам нужно оставить средства не только на содержание, но и на обеспечение ВПЛ жильем, чтобы они не возвращались на временно оккупированные территории.

4. Это поддержка деоккупированных общин — 35 из 69 общин Киевской области — это реверсные общины. У них, кроме этих средств, нет ничего для восстановления инфраструктуры, чтобы жители чувствовали себя защищенно.

5. Средства реверса в общинах — это средства людей, которые идут на поддержку ветеранов, реабилитацию военнослужащих в этих общинах.

6. Должны остаться общины, у которых есть не только «критический бюджет» на зарплаты бюджетников, но и которые могут помочь собственным жителям и оказать помощь другим общинам для ликвидации последствий обстрелов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в какой-либо из общин, после изъятия военного и силового НДФЛ средства реверса позволяют общинам помогать друг другу спасать жителей.

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Почему это еще важно

Реверс есть у общин, которые системно и мощно стимулировали развитие экономики, бизнеса. Это полная демотивация этих общин и окружающих к созданию рабочих мест.

Важно также и то, что оставление средств реверса 189 общинам, 150 из которых маленькие, никак не влияет на показатели базовой дотации для остальных 800 общин. Показатель базовой дотации не зависит от объема изъятой/неизъятой реверсной дотации. Он зависит исключительно от индекса налоговой способности, который рассчитывают одинаково для всех бюджетов. Более того, базовая дотация уменьшилась после изъятия военного НДФЛ, и будет еще больше уменьшена в случае извлечения реверса, ведь «единица» становится дешевле в формуле.