За девять месяцев банки получили прибыль в 117,63 млрд грн. Топ-10 самых прибыльных банков

117,63 млрд грн прибыли получили 62 украинских банка после уплаты налогов за 9 месяцев 2024 года, по данным НБУ . Это на 7% больше, чем в прошлом. Приват продолжает лидировать по заработкам — 41% от совокупной прибыли банков. Наилучший же рост показал МТБ банк — в 13 раз в год. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

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Прибыли банков

117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года. Даже несмотря на налог, который вырос в этом году с 18% до 25%, это на 7% больше, чем в прошлом году: 109,85 млрд грн.

Топ-10 банков

63% прибыли среди всех банков получили государственные банки. Это связано преимущественно с заработками Приватбанка: 48,35 млрд грн или 41% от совокупной прибыли всех банков. За год прибыль Привата выросла на 11%.

В сентябре еще один украинский банк стал государственным — Мотор банк. Сейчас 2 из 7 государственных банков убыточны.

На банки с иностранным капиталом приходится 23% от общей прибыли — 27,32 млрд грн. Только 1 из 14 иностранных банков получил убытки в 139,57 млн грн — это Правэкс банк.

Лидером в группе остается Райффайзен: 6,15 млрд грн прибыли (равно как за соответствующий период в прошлом году).

16,25 млрд грн прибыли получили частные банки. За год их прибыль выросла на 22%. Треть заработков группы приходится на ПУМБ — 5,18 млрд грн. За год прибыль банка сократилась на 9%.

Наибольший прирост прибыли среди всех банков произошел у МТБ банка: в 13 раз, до 603,59 млн грн.