Последний крупный российский госбанк отрежут от финансовой системы США

Последний из крупных государственных банков в россии, сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, станет объектом новых санкций США. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Белыйдом рассматривает возможность включения в черные списки Газпромбанка — третьего по размеру активов банка в р, который является «хабом» для газовых расчетов с Европой.

ГПБ может попасть под блокирующие санкции: ему будут запрещены любые операции с американскими банками. Решение по санкциям будет принято до конца ноября — США уведомили об этом партнеров по G7, рассказали источники издания, среди которых высокопоставленные европейские чиновники.

На треть напрямую принадлежащий «Газпрому», а еще на 40% — его пенсионному фонду, Газпромбанк до сих не подпадал под жесткие западные ограничения: в США ему запрещено лишь привлекать капитал на долговом рынке, хотя под блокирующими санкциями находятся его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания. В Евросоюзе ГПБ также избежал черных списков, а блокирующие против банка ввела лишь Великобритания.

В результате банк мог стать одним из главных операторов гигантских запасов валюты, которые Кремль скопил за рубежом после того, как активы Центрального банка на Западе были заморожены.