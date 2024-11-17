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17 ноября 2024, 10:24 Читати українською

Последний крупный российский госбанк отрежут от финансовой системы США

Последний из крупных государственных банков в россии, сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, станет объектом новых санкций США. Об этомсообщает Nikkeiсо ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.

Последний из крупных государственных банков в россии, сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, станет объектом новых санкций США.
Фото: moscowtimes

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Детали

Белыйдом рассматривает возможность включения в черные списки Газпромбанка — третьего по размеру активов банка в р, который является «хабом» для газовых расчетов с Европой.

ГПБ может попасть под блокирующие санкции: ему будут запрещены любые операции с американскими банками. Решение по санкциям будет принято до конца ноября — США уведомили об этом партнеров по G7, рассказали источники издания, среди которых высокопоставленные европейские чиновники.

На треть напрямую принадлежащий «Газпрому», а еще на 40% — его пенсионному фонду, Газпромбанк до сих не подпадал под жесткие западные ограничения: в США ему запрещено лишь привлекать капитал на долговом рынке, хотя под блокирующими санкциями находятся его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания. В Евросоюзе ГПБ также избежал черных списков, а блокирующие против банка ввела лишь Великобритания.

В результате банк мог стать одним из главных операторов гигантских запасов валюты, которые Кремль скопил за рубежом после того, как активы Центрального банка на Западе были заморожены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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