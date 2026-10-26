Банк россии сохранил ключевую ставку на уровне 14%, а доходность одного из выпусков российских гособлигаций в октябре составила 16,77% годовых. В то же время, Сбербанк ожидает около 2 трлн рублей чистой прибыли по итогам года. Финансовый эксперт Виталий Шапран усматривает в этой ситуации противоречие между интересами российского бизнеса, Кремля и банковской системы. Свою оценку изложил в сатирической «монетарной сказке» о Владимире Путине, Эльвире Набиуллине и Германе Грефе.

Почему Центробанк Р Ф не снижает ставку

Банк россии оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Для российского бизнеса это означает дорогие кредиты, а для государства высокую стоимость заимствований. На этом фоне Сбербанк рассчитывает получить около 2 трлн. рублей чистой прибыли по итогам 2026 года.

Финансовый эксперт Виталий Шапран в сообщении в Facebook описал эту ситуацию как «монетарную сказку» о российских властях, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и главу Сбербанка Германа Грефа. В его трактовке каждый участник системы имеет свои интересы, а экономические проблемы остаются нерешенными.

Государственные заимствования дорожают

14 октября Минфин рф разместил облигации федерального займа выпуска 26245 с доходностью 16,77% годовых. Это выше ключевой ставки центробанка, которая составляла 14%.

Шапран расценивает высокую стоимость государственных заимствований как признак напряжения в финансовой системе россии.

Сбербанк ожидает триллионные доходы

Глава Сбербанка Герман Греф в октябре 2026 года заявил, что чистая прибыль учреждения по итогам 2026 года может достичь 2 трлн рублей. За девять месяцев банк получил около 1,5 трлн. рублей по российским стандартам бухгалтерского учета.

В своем посту украинский экономист иронически называет Сбербанк «собачкой Жучкой» при Набиуллиной. Так он намекает на возможную выгоду банка от высоких ставок, пока предприятия платят больше за кредитование.

Шапран также оценивает возможные поступления в российский бюджет благодаря прибылям банка в 500 млрд-1 трлн рублей.

Официальная и фактическая инфляция

По оценке экономиста, официальная инфляция в россии близка к 7%, в то время как фактический рост цен может составить 14−18%.

По данным Банка России, годовая инфляция по состоянию на 19 октября составила 6,8%.

В письме также упоминается средняя депозитная ставка 13,8%.

Война, бюджет и дорогие кредиты

Шапран связывает нежелание Центробанка снижать ставку с необходимостью сдерживать инфляцию и финансовые трудности российской экономики. Он также утверждает, что Набиуллина использует удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в качестве объяснения монетарных проблем.

Главное противоречие, на которое указывает эксперт, состоит в том, что российскому бюджету нужны средства, бизнес требует более дешевых кредитов, а Центробанк пытается сдерживать инфляцию. В своей «Сказке о репе» Шапран отмечает, что когда власть, бизнес и финансовый регулятор перекладывают ответственность друг на друга, экономические проблемы остаются нерешенными.