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26 октября 2026, 15:50 Читати українською

Контрабанда, ФЛП и уклонение от налогов: Корецкий назвал приоритеты борьбы с теневой экономикой

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о масштабных злоупотреблениях с использованием ФЛП и контрабанды под видом гуманитарной помощи и анонсировал усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, нелегальным оборотом электронных сигарет и махинациями в игорном бизнесе. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о масштабных злоупотреблениях с использованием ФЛП и контрабанды под видом гуманитарной помощи и анонсировал усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, нелегальным оборотом электронных сигарет и махинациями в игорном бизнесе.
Правительство усилит борьбу с теневыми схемами: Корецкий назвал приоритеты
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Глава правительства Сергей Корецкий заявил о необходимости усилить борьбу с теневой экономикой и наказать бизнес, уклоняющийся от уплаты налогов. Среди проблемных направлений он назвал злоупотребление статусом физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и контрабанду через схемы с гуманитарной помощью, объемы которой, по его словам, достигают миллиардов гривен.

Об этом глава правительства сказал на 12-м Киевском международном экономическом форуме в понедельник, сообщает «Интерфакс-Украина».

Корецкий подчеркнул, что бизнес должен работать по одинаковым правилам, а детенизация экономики является следующим необходимым шагом. Среди других проблем он назвал нелегальный рынок электронных сигарет и так называемые «скрутки» НДС — схемы уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Отдельное внимание премьер уделил использованию ФЛП вместо наемных работников. Такая практика, по его словам, также требует реагирования в рамках борьбы с теневой экономикой.

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Правительство уже обсудило возможные меры по работе Бюро экономической безопасности с правоохранителями, народными депутатами и представителями правительственных структур. Корецкий заявил, что у БЭБ есть необходимые инструменты для работы, несмотря на нехватку кадров и бюрократические препятствия.

По результатам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики правительство определило приоритетные направления. Среди них — налогообложение электронных сигарет и жидкостей для них, борьба с контрабандой и схемами уклонения от уплаты налогов, а также противодействие махинациям в игорном бизнесе.

Кроме того, власти планируют усилить контроль за целевым использованием гуманитарной помощи и ввести электронный документооборот. По каждому направлению определили ответственных и сроки выполнения заданий. Отчитываться о результатах работы должны ежемесячно.

Корецкий отметил, что проблемных секторов много, однако правительство сейчас сосредоточилось на основных направлениях борьбы с теневой экономикой.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
26 октября 2026, 16:06
#
«оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьба з контрабандою та схемами ухилення від сплати податків, а також протидія махінаціям у гральному бізнесі»

8-й рік зелень при владі, а декларують одне й те ж
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0
zzzachary
zzzachary
26 октября 2026, 18:55
#
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