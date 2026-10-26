Автогаз может достичь 60 грн за литр: эксперт назвал три причины

Украинским водителям, которые ездят на газе, следует готовиться к дальнейшему удорожанию. Как отметил в интервью РБК-Украина директор Консалтинговой группы A-95 Сергей Куюн, автогаз может подняться до 60 грн за литр. В отличие от дизельного горючего, рынок которого после двухнедельного напряжения начал успокаиваться, газ, по словам эксперта, зависит от трех пока не ослабевающих факторов.

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«О автогазе, к сожалению, прогнозирую дальнейший рост цен. Стоимость может подняться примерно до 60 грн за литр», — сказал он.

Три причины удорожания

Куюн объяснил, что на цену газа давят несколько факторов сразу.

«Во-первых, в Европе, откуда мы покупаем газ, есть дефицит. Во-вторых, цены на него там высокие. В-третьих, мы имеем проблемы с логистикой, в частности из-за обмеления Дуная», — рассказал эксперт.

По его словам, Дунай был одним из важных каналов снабжения, но в полной мере пользоваться им сейчас не удается. «Поэтому на внутреннем рынке возник дефицит газа, что приводит к росту цен. Скорее всего, они продолжат повышаться», — отметил он.

Логистика, по словам Куюна, влияет на весь рынок горючего. Осложнения связаны не только с войной, но и с природными факторами. Из-за этого изменились потоки поставок, возникло напряжение в других направлениях, а компании не успевали привозить нужные объемы.

«В течение почти трех недель оптовые цены были выше розничных. Это прямой сигнал того, что на рынке не хватает ресурса», — подчеркнул эксперт.

Почему дизель может подешеветь

На рынке дизельного горючего ситуация другая. Куюн связывает это в частности с решением правительства, которое на прошлой неделе сделало таможенное оформление горючего приоритетным.

«Уже сегодня мы почувствовали, что продолжавшееся последние две недели напряжение спало. Ажиотажного спроса больше не было, а оптовые цены даже снизились», — рассказал он.

Из этого эксперт делает вывод о ближайших ценах на АЗС: «Поэтому, думаю, сейчас будет происходить стабилизация цен на АЗС и дальнейшего удорожания дизельного горючего не будет». Он добавил, что рынок будет следить за мировыми ценами, ведь ситуация остается напряженной.

Может ли государство сдержать цены

На вопрос, реальн ли сценарий с ценой дизеля в 100−150 грн за литр, Куюн ответил коротко: «Я в такой сценарий не верю». Он объяснил, что во всем мире постепенно уменьшается потребление горючего, поэтому до такого удорожания, по его мнению, вряд ли дойдет.

Действенных механизмов сдерживания цен в случае резкого скачка мировых цен на нефть в Украине нет, сказал эксперт. По его словам, их нет и в других странах. Государства пытаются сдерживать цены дотациями или снижением налогов, но кроме значительных потерь для бюджетов это почти ничего не дает. Такие программы нуждаются в больших средствах, а люди быстро забывают, сколько платили раньше, когда льготы на исходе.

«В Украине, тем более, нет возможности дотировать цены, поскольку в бюджете нет лишних денег. Поэтому мы фактически непосредственно переносим цены на колонки АЗС», — подчеркнул Куюн.

Сколько добавляет курс

Отдельно эксперт прокомментировал влияние курса гривны, ведь в день интервью евро и доллар выросли более чем на 30 копеек. По его словам, есть условная пропорция: каждая гривна изменения курса доллара прибавляет примерно 80 копеек стоимости топлива.

«Такие незначительные колебания как 30 копеек не способны существенно повлиять на цены», — отметил Куюн.

По его расчетам, такое изменение курса прибавит на колонке около 20 копеек. «На фоне общей стоимости горючего это не очень много», — сказал он.