Почти 68 тысяч исков подали банки за 10 месяцев 2024 года, по данным Государственной судебной администрации, это на четверть меньше показателей прошлого года.
Около 68 тысяч исков подали банки за 10 месяцев 2024 года. Какие банки судятся чаще всего
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Иски от банков к должникам
В течение Великой войны количество исков от банков к должникам постоянно колебалось.
Пик исков пришелся на 2023 год, тогда банки обратились в суд более 91 тыс. раз — даже больше, чем до большого вторжения 67,9 тыс. исков подали банки к должникам за 10 месяцев этого года.
Лидер по обращению
Лидером по обращениям в суд стал monobank — почти 21 тыс. исков или 30.8% от общего количества исков в 2010 году, его следует А-Банк с показателем в 13 тыс. обращений (20.1%).
Закрывает тройку Приватбанк — 11 тыс. или (16.6%) Стоит отметить, что до начала полномасштабной войны больше судились с должниками также Приватбанк, mono и А-Банк.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии