Почти 68 тысяч исков подали банки за 10 месяцев 2024 года, по данным Государственной судебной администрации, это на четверть меньше показателей прошлого года.

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Иски от банков к должникам

В течение Великой войны количество исков от банков к должникам постоянно колебалось.

Пик исков пришелся на 2023 год, тогда банки обратились в суд более 91 тыс. раз — даже больше, чем до большого вторжения 67,9 тыс. исков подали банки к должникам за 10 месяцев этого года.

Лидер по обращению

Лидером по обращениям в суд стал monobank — почти 21 тыс. исков или 30.8% от общего количества исков в 2010 году, его следует А-Банк с показателем в 13 тыс. обращений (20.1%).

Закрывает тройку Приватбанк — 11 тыс. или (16.6%) Стоит отметить, что до начала полномасштабной войны больше судились с должниками также Приватбанк, mono и А-Банк.