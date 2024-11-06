В октябре через РРО прошли рекордные 408 млрд грн

Объем торговых соглашений через регистраторы расчетных операций (РРО, фискальные кассовые аппараты) обновил исторический рекорд в октябре — 408,36 млрд. грн. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев .

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 2024 — 310,2 млрд грн.

Среднедневный объем сделок вырос до 13,2 млрд грн в октябре против 10 млрд грн в январе.

Гетманцев объяснил рост объема торговых соглашений через РРО, в том числе и увеличением количества проверок фискальными органами.

В январе-октябре 2024 было проведено 29 100 проверок и по их результатам доначислено и уплачено в бюджет 240,5 млн грн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года.