Правительство смягчило условия программы кредитов под 0% на солнечные панели

Кабинет Министров Украины расширил программу льготного кредитования под 0% на солнечные панели и ветровые установки для частных домохозяйств. Об этом сообщило Министерство энергетики после заседания правительства в пятницу, 1 ноября.

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Что известно

Постановление предусматривает увеличение максимальной площади объекта недвижимости (с 250 кв. м до 300 кв. м) и сроков подачи документов в банк (с 90 до 180 календарных дней).

Систему электроснабжения теперь можно устанавливать как самостоятельно, так и привлекать специализированные организации.

Программа льготных кредитов начала работу в июле 2024 года. По ее условиям государство будет полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита — до 480 000 грн.

Как воспользоваться программой

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7−9» руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства по программе «Доступные кредиты 5−7−9» и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

В каких банках доступны кредиты

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк и Глобус банк.

Кредитные продукты для ОСМД и ЖСК доступны в таких банках как: Глобус банк, Скай банк, Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк и Укргазбанк.