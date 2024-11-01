Минфин - Курсы валют Украины

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1 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг вырос, НБУ оставил ставку на 13%, доминирование доллара: главное за неделю

Государственный долг Украины в сентябре вырос на 32,3 миллиарда гривен

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. В сентябре государственный долг в гривне вырос на 0,5% (+32,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 0,6% (+0,9 млрд долл.).

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Fitch повысило рейтинги украинских банков

Агентство Fitch Ratings улучшило национальные долгосрочные рейтинги украинских банков.

НБУ обязал банки сообщать о подозрительных ФЛПах и назвал их критерии

Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Применение таких механизмов может свидетельствовать о разработке и использовании схем с целью уклонения от уплаты налогов.

Биткоин достиг отметки $73 000 накануне выборов

НБУ на конец года ожидает роста инфляции до 9,7%

Национальный банк ожидает, что уровень инфляции к концу года ускорится до 9,7%. В то же время, прогнозирует ее снижение весной 2025 года.

В октябре Нацбанк увеличил продажу валюты до максимума с начала года

Национальный банк в октябре 2024 года купил на межбанковском валютном рынке $2 млн и продал $3 429,9 млн. Чистая продажа валюты составила $3 427,9 млн против $3 213,2 млн в прошлом месяце.

Доминирование доллара США выросло до 49%, а доля евро в глобальных платежах достигла десятилетнего минимума

Доллар США вновь подтвердил свое доминирование в мировых финансах, захватив потрясающие 49% доли международных платежей, что является 12-летним максимумом после значительного роста на 9% за последние два года.

Источник: Минфин
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