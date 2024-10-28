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28 октября 2024, 14:44 Читати українською

Государственный долг Украины в сентябре вырос на 32,3 миллиарда гривен

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — $155,6 млрд. В сентябре государственный долг в гривне вырос на 0,5% (+32,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 0,6% (+$0,9 млрд). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — $155,6 млрд.
Фото: depositphotos

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Причина роста госдолга

По словам Гетманцева, при этом сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост госдолга обусловливался заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд грн), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд грн).

«Такая динамика обусловлена активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны», — отметил глава Налогового комитета.

Читайте: Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ

Он напомнил, что в сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года.

По данным Министерства финансов, в сентябре на аукционах по размещению ОВГЗ было привлечено 72,4 млрд грн в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. При этом платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 млрд грн.

Структура государственного долга (на конец сентября)

  • 74,8% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,2% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%).
  • 72% - внешний долг, 28% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);
  • 58,4% — внешние официальные займы (в т.ч. ЕС — 28,4%), 26,9% — ОВГЗ, 10,3% — еврооблигации (вкл. гарантированы государством), 4,4% — другая задолженность.

Что ждать в октябре

В октябре следует ожидать продолжения тенденции к заметному наращиванию внутреннего госдолга.

В октябре следует также ожидать возобновления роста внешнего госдолга из-за предоставления 6-го транша по программе EFF на сумму $1,1 млрд.

Напомним

Как писал «Минфин», согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины — 95,6% ВВП.

Однако уже, начиная со следующего года, этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
Явам Нелох
Явам Нелох
28 октября 2024, 15:37
#
Потужно…
+
+11
Criptor82
Criptor82
28 октября 2024, 16:01
#
Все іде по плану. Скоро ендшпіль
+
+11
zevs1
zevs1
28 октября 2024, 16:39
#
Кому в Украине нужно объявить благодарность и вручить медаль в увеличении государственного долга ???

Страна должна знать своих героев.
+
0
asdf2024
asdf2024
28 октября 2024, 16:44
#
Це часть плана перемоги от Зеуческу.
+
+26
kievpol
kievpol
28 октября 2024, 17:16
#
А нерабам 3 роки розповідали, що весь світ з нами і це допомога, а не кредити… А як почиталось, репарації, контрибуції, кордони 91 року… А вийшло **пітуляція, без 30 % території, ну і борги вибачте але вони ваші (дякуємо за списаний військовий металобрухт)… Ось і план перемоги від Зе, а ну і бонус закриті кордони (демократія *** ), -10 млн. населення, купа інвалідів (в більшості прокурори і поліцаї) ну і -300 тис… загиблих і 1 млн поранених яких потрібно буде утримувати, жесть… Видно зе з чортом лисим не захотів домовлятися (хоч і клявся) а вирішив ліпше чортами зробити український народ…
+
0
bosyak
bosyak
28 октября 2024, 17:37
#
Ви хоч прочитали про що ця стаття?
+
0
godvinik
godvinik
28 октября 2024, 17:24
#
Кредити на пенсії прокурорам інвалідам
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 октября 2024, 17:36
#
Госдолг вырос на 32 млрд гривен , банки ввезли 1 млрд долл наличной валюты … прикольно .
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