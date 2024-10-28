Государственный долг Украины в сентябре вырос на 32,3 миллиарда гривен

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6404 млрд грн, в валютном эквиваленте — $155,6 млрд. В сентябре государственный долг в гривне вырос на 0,5% (+32,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 0,6% (+$0,9 млрд). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина роста госдолга

По словам Гетманцева, при этом сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост госдолга обусловливался заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд грн), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд грн).

«Такая динамика обусловлена активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны», — отметил глава Налогового комитета.

Читайте: Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ

Он напомнил, что в сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года.

По данным Министерства финансов, в сентябре на аукционах по размещению ОВГЗ было привлечено 72,4 млрд грн в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. При этом платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 млрд грн.

Структура государственного долга (на конец сентября)

74,8% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,2% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%).

72% - внешний долг, 28% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);

58,4% — внешние официальные займы (в т.ч. ЕС — 28,4%), 26,9% — ОВГЗ, 10,3% — еврооблигации (вкл. гарантированы государством), 4,4% — другая задолженность.

Что ждать в октябре

В октябре следует ожидать продолжения тенденции к заметному наращиванию внутреннего госдолга.

В октябре следует также ожидать возобновления роста внешнего госдолга из-за предоставления 6-го транша по программе EFF на сумму $1,1 млрд.

Напомним

Как писал «Минфин», согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины — 95,6% ВВП.

Однако уже, начиная со следующего года, этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.