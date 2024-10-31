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31 октября 2024, 14:02 Читати українською

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых.

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Решение правления

«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%», — отметил Пышный.

По его словам, учитывая, что пик инфляции еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы даже усилились, НБУ считает целесообразным оставаться осторожным в процентной политике, а также принимать взвешенные меры для обеспечения устойчивости валютного рынка.

«Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% — по меньшей мере до лета 2025 года. В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры», — подытожил глава НБУ.

Напомним

13 июня 2024 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых.

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
Василь Каськів
Василь Каськів
31 октября 2024, 15:19
#
Я так зрозумів, що НБУ живе у іншій реальності!
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+15
Mini Mi
Mini Mi
31 октября 2024, 15:52
#
У нас вся власть в ней живёт. Вместе с аудиторией телемарафона.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 октября 2024, 15:53
#
Все правильно, перспектив піднімати — немає! Опускати — можуть більше в валюту переводити, враховуючи ризиики і ситуацію.
+
0
Karin77
Karin77
31 октября 2024, 17:20
#
Пока валюта от Запада поступает,то можно))))
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