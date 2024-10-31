Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%
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Решение правления
«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%», — отметил Пышный.
По его словам, учитывая, что пик инфляции еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы даже усилились, НБУ считает целесообразным оставаться осторожным в процентной политике, а также принимать взвешенные меры для обеспечения устойчивости валютного рынка.
«Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% — по меньшей мере до лета 2025 года. В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры», — подытожил глава НБУ.
Напомним
13 июня 2024 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых.
25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.
14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.
26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.
14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.
27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.
В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).
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