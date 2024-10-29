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29 октября 2024, 9:54 Читати українською

Биткоин достиг отметки $71 000 впервые с июня в преддверии выборов

Крупнейший токен рассматривается некоторыми как ставка на Трампа. Американские спот-биткоин ETF привлекли $3,6 млрд в октябре. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший токен рассматривается некоторыми как ставка на Трампа.
Фото:depositphotos

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Что происходит на рынке

По состоянию на 5:30 утра вторника в Лондоне крупнейший цифровой актив поднялся на 2,7%, но затем несколько сбавил обороты и достиг отметки в 70 870 долларов. Более мелкие токены, такие, как занимающий второе место Ether и любимец толпы мемов Dogecoin, также выросли.

Некоторые считают биткоин так называемой «сделкой Трампа», поскольку кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборной кампании активно лоббировал цифровые активы. Трамп лидирует на рынках прогнозов, в то время как опросы показывают, что он идет вровень с кандидатом от демократов вице-президентом Камалой Харрис.

График биктоина к доллару интервалами в 60 минут

Токен продолжает «котироваться на победу Дональда Трампа на выборах», — написал в своей записке Тони Сикамор, рыночный аналитик IG Australia Pty. Биткоину нужен устойчивый прорыв выше $70 000, чтобы укрепить уверенность в том, что он сможет подняться выше рекордного мартовского максимума в $73 798, добавил он.

Трамп поклялся сделать США криптостолицей планеты. Харрис заняла более взвешенную позицию, пообещав поддержать нормативную базу для отрасли. Их позиции контрастируют с репрессиями в отношении сектора при президенте Джо Байдене.

Трамп также заявил, что попросит миллиардера Элона Маска — крупного спонсора его предвыборной кампании — возглавить работу по сокращению государственных расходов. Эта инициатива получила название «Департамент эффективности правительства» (DOGE), что является отсылкой к токену Dogecoin, который поддерживает Маск.

По словам Арисы Тойосаки, соучредителя компании Cega, предоставляющей услуги по торговле криптовалютными деривативами, участие Маска в кампании Трампа способствовало росту настроений среди трейдеров.

Опционные трейдеры увеличили ставки на то, что биткоин достигнет пика в 80 000 долларов к концу ноября независимо от того, кто победит на выборах. Предполагаемая волатильность в день выборов 5 ноября очень высока. Спот-биткоин ETF в США привлекли около 3,6 млрд долларов чистого притока в этом месяце.

В последнее время биткоин пережил снижение ответ на сокращение вероятности крупного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, а также сообщение о более тщательном контроле США за Tether, стабильным коином, который выступает в качестве связующего звена в криптовалютной торговле. Оригинальная криптовалюта подскочила на 69% в 2024 году.

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Источник: Минфин
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