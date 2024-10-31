Еврокомиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu

Европейская комиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu, сообщается на сайте ЕК. Утверждается, что площадка могла нарушить пункты закона о цифровых услугах, связанные с продажей нелегальной продукции на европейском рынке.

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Детали

Решение ЕК принято после предварительного анализа отчета об оценке риска, Temu предоставила его в конце сентября 2024 г. «Комиссия также опиралась на информацию, предоставленную через механизм сотрудничества с национальными органами в рамках Европейского совета координаторов цифровых услуг», — уточняется в сообщении ЕК.

Расследование сосредоточится на нескольких областях. Еврокомиссия, в частности, изучит системы, которые Temu использует для ограничения продажи несоответствующей продукции в Евросоюзе.

ЕК также обвинила Temu в том, что площадка якобы использует технические средства, которые «вызывают привыкание» у пользователей, то есть алгоритмы игрового типа.

После официального начала расследования ЕК продолжит сбор доказательств. Она направит дополнительные запросы в Temu и третьим лицам, проведет мероприятия по мониторингу.

Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Temu пишет, что компания намерена сотрудничать с регулирующими органами и «серьезно относится к своим обязательствам по закону о цифровых услугах». Temu принадлежит китайскому PDD Holdings Inc.