Число пользователей приложения «Дия» превысило 21 миллион

Число пользователей мобильного приложения «Дия» превысило 21 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, в январе 2024 года количество пользователей «Дия» было 20 миллионов, и оно постоянно растет.

«С „Дией“ украинцы женятся, открывают бизнесы, покупают новое жилье и восстанавливают разрушенное, экономят время и постепенно забывают о ксерокопии. „Дия“ стала государственным superapp, без которого уже сложно представить жизнь», — отметил вице-премьер.

Федоров также отметил, что «Дия» стабильно занимает второе место после Google по популярности среди украинских приложений в AppStore.

Напомним

«Минфин» писал, что в приложении «Дия» стала доступна функция сканирования штрихкодов товаров для проверки их участия в программе «Национальный кэшбек».