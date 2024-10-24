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24 октября 2024, 17:45 Читати українською

àбанк совместно с Mastercard запускает акцию для бьюти-бизнеса

Бьюти-индустрия — на сегодня одна из самых востребованных и популярных на рынке труда.

Именно поэтому в банке, при поддержке платежной системы Mastercard, стартует новая акция для ФЛП, имеющих бизнес в бьюти-индустрии. Предложение может заинтересовать владельцев салонов красоты, частных мастеров или учебные центры. С 21 октября 2024 г. по 21 января 2025 г. на заказ профессиональной продукции Matrix àбанк дарит скидку 30%. Кроме этого при оплате заказа по бизнес-счету клиент автоматически принимает участие в розыгрыше денежного вознаграждения от Mastercard.

Каковы условия акции и как принять участие?

  • Участие принимают действующие и новые клиенты банка. Если вы уже обслуживаетесь в банке, но еще не имеете счета ФЛП с бизнес-картой Mastercard, то необходимо его открыть;
  • оплатить первый заказ продукции Matrix у официального представителя по бизнес-счету.

Контакты официальных дистрибьюторов:

  • ООО «НК ГРУППМЕД», представительство компании Matrix в г. Киев и Чернигов — (096) 4377209.
  • ООО «Тема», представительство компании Matrix в г. Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Тернополь, Винница, Хмельницкий — (098) 2665577.
  • ООО «Крайтекс-сервис», представительство компании Matrix в г. Одесса, Николаев, Херсон, Черкассы, Кропивницкий — (096) 6361106.
  • ООО «Вариант-Н», представительство компании Matrix в г. Днепр, Кривой Рог, Запорожье — (099) 9697614.
  • ООО «Афина-Груп» представительство компании в г. Харькове, Полтаве, Сумах, Кременчуге — контактный номер (068) 0900800.

Промокод на скидку 30% предоставляется всем, кто имеет или откроет счет, а денежное вознаграждение разыгрывается среди тех, кто сделал заказ профессиональной косметики Matrix со скидкой от банка. За акционный период Mastercard выберет 9 победителей — по 3 в месяц. Сумма денежного вознаграждения составляет сумму заказа, но не более 7000 ₴.

«Matrix — известный бренд в сфере красоты и бьюти-индустрии, входящий в подразделение профессиональной продукции L`Oreal, один из лидеров профессионального ухода за волосами. То есть это широкий ассортимент качественной косметики для вашего салона красоты или учебного центра для специалистов в соответствующей сфере. А вместе с Mastercard мы делаем ваш beauty-shopping приятнее: дарим классную скидку и, в случае выигрыша, еще и денежный приз», — резюмировал руководитель направления малого и среднего бизнеса банка Александр Николенко.

Об àбанке

Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг, привлекательных акционных предложений.

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отлично удовлетворяя потребности своих клиентов. Основная цель — предоставление технологичного сервиса в режиме online с помощью интуитивного мобильного приложения àbank24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, сотрудники наших отделений готовы предоставить высокий уровень обслуживания каждому клиенту. Следите за официальными страницами банка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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