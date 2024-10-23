С начала года в Украине закрыли 85 отделений

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Закрытие отделений

Кроме того, 874 отделения банков находятся в статусе «временно приостановленных».

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке — 1163. Кроме того, работа 614 отделений банка временно приостановлена.

Государственный Приватбанк находится на втором месте — 1113 отделений. Еще 70 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (330), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (220).

По состоянию на 1 октября в Украине работало 62 банка.

Напомним

По состоянию на 1 января 2024 г. в Украине насчитывалось 5138 действующих структурных подразделений банков. Через год их количество сократилось на 198.