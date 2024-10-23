В сентябре предприниматели получили кредиты почти на 3 миллиарда

В сентябре 2024 года предприниматели получили 814 кредитов на 2,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 40 240 кредитов на общую сумму 128,5 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2024 г. 31 банк-кредитор обслуживает 20 697 кредитов на 71,5 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 32,2 млрд грн. Это около 62% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд грн).

Кто выдает больше кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 октября текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк — 14126 кредитов на общую сумму 23,1 млрд грн, что составляет 65% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 2783 кредита на 11,1 млрд грн (55% от лимита банка);

Укргазбанк — 961 кредит на 10,2 млрд грн (72% от своего лимита);

ПУМБ — 622 кредита на 6,2 млрд грн (59% от лимита);

Укрэксимбанк — 412 кредитов на 5,9 млрд грн (55% от лимита).

Регионы

В регионах наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 2465 кредитов на общую сумму 8,7 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1648 кредитов на 5,4 млрд грн;

во Львовской — 1754 кредита на 5,1 млрд грн;

в Киевской — 1334 кредита на 4,5 млрд грн;

в Харьковской — 660 кредитов на 4,5 млрд грн.

Сферы деятельности

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: