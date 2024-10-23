В сентябре 2024 года предприниматели получили 814 кредитов на 2,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В сентябре предприниматели получили кредиты почти на 3 миллиарда
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В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 40 240 кредитов на общую сумму 128,5 млрд грн.
По состоянию на 1 октября 2024 г. 31 банк-кредитор обслуживает 20 697 кредитов на 71,5 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 32,2 млрд грн. Это около 62% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд грн).
Кто выдает больше кредитов
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 октября текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:
- Приватбанк — 14126 кредитов на общую сумму 23,1 млрд грн, что составляет 65% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
- Ощадбанк — 2783 кредита на 11,1 млрд грн (55% от лимита банка);
- Укргазбанк — 961 кредит на 10,2 млрд грн (72% от своего лимита);
- ПУМБ — 622 кредита на 6,2 млрд грн (59% от лимита);
- Укрэксимбанк — 412 кредитов на 5,9 млрд грн (55% от лимита).
Регионы
В регионах наибольший объем кредитов обслуживается:
- в Киеве — 2465 кредитов на общую сумму 8,7 млрд грн;
- в Днепропетровской области — 1648 кредитов на 5,4 млрд грн;
- во Львовской — 1754 кредита на 5,1 млрд грн;
- в Киевской — 1334 кредита на 4,5 млрд грн;
- в Харьковской — 660 кредитов на 4,5 млрд грн.
Сферы деятельности
По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
- сельское хозяйство — 4 994 кредита на общую сумму 29,8 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8 865 кредитов почти на 19 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность — 3 443 кредита на 15,8 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1158 кредитов на 2,5 млрд грн;
- строительство — 552 кредита на 1,7 млрд грн.
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