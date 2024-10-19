Ночью Приватбанк будет проводить регламентные работы: платежи в Приват24 и операции с картами будут на паузе

В ночь на 20 октября 2024 г. Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы своих систем и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что в период проведения работ 20 октября с 00:00 и до 07:00 утра, банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов в Приват24 для физических лиц.

Аналогичный тайм-аут будет продолжаться в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете воспользоваться Приват24 или сетью безналичной оплаты — советуем сделать это заранее или провести после завершения работ. Спасибо за понимание!» — говорится в сообщении банка.