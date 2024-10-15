Государственный Приватбанк до конца 2024 года планирует ряд тарифных изменений по некоторым пакетам услуг для ФОП. Об этом «Минфину» заявил член правления, руководитель дирекции МПБ Приватбанка Евгений Заиграев.
Приватбанк анонсировал изменение стоимости отдельных услуг для ФОП
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Как изменятся тарифы в Приватбанке
Более подробно о том, как банки изменяют условия по карточкам, кредитам, депозитам читайте в статье.
Источник: Минфин
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