Украина должна получить €35 миллиардов нового кредита ЕС до конца года — Еврокомиссия

Европейский Совет обсудит развитие событий в Украине. ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и ее народа так долго, как это будет необходимо. Важно, что сейчас мы ищем скорейшего соглашения относительно наших предложений вокруг кредитной макрофинансовой помощи в размере 35 миллиардов евро, которая является частью обязательств, сделанных странами G7 в июне. Является императивом, чтобы эти средства были выплачены до конца текущего года, чтобы обеспечить фискальное пространство (для действий), в котором оно нуждается", — отметил представитель Еврокомиссии.