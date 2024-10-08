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8 октября 2024, 12:47 Читати українською

Украина должна получить €35 миллиардов нового кредита ЕС до конца года — Еврокомиссия

Странам ЕС и Европарламента нужно быстро пройти все законодательные процедуры, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 миллиардов евро, что является частью ЕС в исполнении соответствующего решения G7 уже до конца текущего года. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович,сообщает Укринформ.

Странам ЕС и Европарламента нужно быстро пройти все законодательные процедуры, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 миллиардов евро, что является частью ЕС в исполнении соответствующего решения G7 уже до конца текущего года.

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Что известно

Европейский Совет обсудит развитие событий в Украине. ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и ее народа так долго, как это будет необходимо. Важно, что сейчас мы ищем скорейшего соглашения относительно наших предложений вокруг кредитной макрофинансовой помощи в размере 35 миллиардов евро, которая является частью обязательств, сделанных странами G7 в июне. Является императивом, чтобы эти средства были выплачены до конца текущего года, чтобы обеспечить фискальное пространство (для действий), в котором оно нуждается", — отметил представитель Еврокомиссии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
8 октября 2024, 13:03
#
«ЄС залишається непохитним у підтримці України», прикольно…було б, якби наші депутати частину цієї допомоги не розкрадали і якби ЄС та США не заважали б Україні воювати, бо не можна перемогти ворога на своїй території, якщо не відрізати їх солдат на нашій території від лінії постачання з мордору, тобто якщо не бити по логістичних центрах на території рф, то ми орків взагалі ніколи не виб`ємо з території України, бо вони можуть поставляти нових солдат і техніку, а ми самі по своїх жилих кварталах бити не будемо, от і все, це утопія виходить.

Коли по своїх жилих кварталах ти вдарити не можеш і логістику ворога ти теж обрубити не можеш, бо тоді «забороняють» наносити удари по території рф, а наша «геніальна» влада умудряється красти велику кількість коштів під час війни, от і виходить, що з розрахунку 40 мільйонів українців і 150 мільйонів орків, швидше закінчаться, на превеликий жаль українці, ніж ця війна, це проста математика, подобається це вам, чи не подобається, просто нам треба наносити удари по території рф, щоб відрізати їх солдат на нашій території від постачання, треба щоб депутати не крали як навіжені гроші, і потрібно припинити транзит нафти і газу з рф, бо сенс воювати, якщо ти даєш гроші сам тому хто з тобою воює.

І ми не можемо закривати фронт просто людьми, бо на одного українця є як мінімум три орки.

Не ясно одне, це елементарні речі, чому їх військово-політичне керівництво не розуміє, чи може, вони не хочуть розуміти цих
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0
MAXAOH
MAXAOH
8 октября 2024, 14:10
#
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