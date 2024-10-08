Странам ЕС и Европарламента нужно быстро пройти все законодательные процедуры, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 миллиардов евро, что является частью ЕС в исполнении соответствующего решения G7 уже до конца текущего года. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович,сообщает Укринформ.
Украина должна получить €35 миллиардов нового кредита ЕС до конца года — Еврокомиссия
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Что известно
Европейский Совет обсудит развитие событий в Украине. ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и ее народа так долго, как это будет необходимо. Важно, что сейчас мы ищем скорейшего соглашения относительно наших предложений вокруг кредитной макрофинансовой помощи в размере 35 миллиардов евро, которая является частью обязательств, сделанных странами G7 в июне. Является императивом, чтобы эти средства были выплачены до конца текущего года, чтобы обеспечить фискальное пространство (для действий), в котором оно нуждается", — отметил представитель Еврокомиссии.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Коли по своїх жилих кварталах ти вдарити не можеш і логістику ворога ти теж обрубити не можеш, бо тоді «забороняють» наносити удари по території рф, а наша «геніальна» влада умудряється красти велику кількість коштів під час війни, от і виходить, що з розрахунку 40 мільйонів українців і 150 мільйонів орків, швидше закінчаться, на превеликий жаль українці, ніж ця війна, це проста математика, подобається це вам, чи не подобається, просто нам треба наносити удари по території рф, щоб відрізати їх солдат на нашій території від постачання, треба щоб депутати не крали як навіжені гроші, і потрібно припинити транзит нафти і газу з рф, бо сенс воювати, якщо ти даєш гроші сам тому хто з тобою воює.
І ми не можемо закривати фронт просто людьми, бо на одного українця є як мінімум три орки.
Не ясно одне, це елементарні речі, чому їх військово-політичне керівництво не розуміє, чи може, вони не хочуть розуміти цих