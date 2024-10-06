Telegram разрешил пользователям отправлять друг другу «подарки», сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Они выглядят как анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение.
Telegram разрешил пользователям отправлять друг другу «подарки»
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Что известно
Получатель может добавить «подарок» в свой профиль или обменять его на часть стоимости в «звездах» (Telegram Stars, внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров). Дуров отметил, что позднее их можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT).
Telegram представил компаниям, приложениям и сайтам возможность отправки кодов подтверждения через мессенджер. Оплачивать их можно через платформу Fragment, отправка обойдется в $0,01 за пользователя.
В числе других обновлений, о которых объявил мессенджер:
- появление новых категорий для жалоб на контент, например, «нелегальные товары», «личные данные», «авторское право», «мошенничество или спам»
и т. д.;
- переработанный интерфейс видеочатов на iOS:
- поддержка прямые трансляции в режиме RTMP в приложении для Android (в iOS эта функция появилась в 2022 году).
Источник: Минфин
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