Telegram разрешил пользователям отправлять друг другу «подарки», сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Они выглядят как анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение.

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Что известно

Получатель может добавить «подарок» в свой профиль или обменять его на часть стоимости в «звездах» (Telegram Stars, внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров). Дуров отметил, что позднее их можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT).

Telegram представил компаниям, приложениям и сайтам возможность отправки кодов подтверждения через мессенджер. Оплачивать их можно через платформу Fragment, отправка обойдется в $0,01 за пользователя.

В числе других обновлений, о которых объявил мессенджер: