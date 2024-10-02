Mastercard покупает стартап Minna Technologies, занимающийся разработкой программного обеспечения для оптимизации управления подписками. Об этом пишет CNBC.
Mastercard покупает стартап, который разрабатывает ПО для управления подписками
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Mastercard планирует выйти за пределы бизнеса
Это приобретение поможет Mastercard выйти за пределы своего основного бизнеса по выпуску кредитных и дебетовых карт. Компания планирует предоставлять технологические услуги, такие как кибербезопасность, предотвращение мошенничества и безналичные платежи.
Mastercard отказалась раскрывать финансовые детали транзакции, которая находится на рассмотрении регуляторных органов.
Платежный гигант заявил, что это соглашение, вместе с другими инициативами по подпискам, позволит предоставлять потребителям доступ ко всем своим подпискам в едином месте.
Детали о стартапе
Шведская компания Minna Technologies разрабатывает технологию, которая должна помочь потребителям управлять подписками в своих банковских приложениях независимо от того, какой способ оплаты они использовали.
Согласно данным Juniper Research, сейчас в мире уплачивается 6,8 миллиарда подписок, и ожидается, что к 2028 году эта цифра вырастет до 9,3 миллиарда.
Visa также производит движения в направлении оптимизации подписок. В прошлом месяце компания запустила новую услугу под названием Visa A2A, облегчающую потребителям настройки и управление прямыми списаниями.
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