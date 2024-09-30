В Турции запрещают наличные расчеты при аренде жилья

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Что известно

Установлен фиксированный минимальный штраф — 5000 турецких лир (147 долларов), он будет накладываться в случае расчетов наличными в пределах этого уровня. При более крупных суммах выплаты увеличатся.

Например, если арендодатель получает ежемесячную плату в размере лир 25,000 ($ 735), то оплата наличными за два месяца приведет к штрафу в размере ₺10 000 ($294) для каждого участника сделки.



Налоговое управление подготовило этот проект постановления для выполнения требования об обязательных банковских платежах. Норма введена прописана в законе, опубликованный 2 августа 2024 года. Все арендные платежи за жилую или коммерческую недвижимость теперь должны подтверждаться документально через банк или Турецкое почтовое или телеграфное агентство (Posta ve Telgraf Teskilati — PTT). При этом не имеет значения срок сдачи, коррективы действуют даже при аренде на одну ночь.



Размер штрафов будут ежегодно увеличивать в зависимости от курса переоценки. Максимальные выплаты за календарный год ограничены 20 миллионами турецких лир ($588 065).

Однако, если о несоблюдении требований будет сообщено властям в течение пяти рабочих дней, штрафа пока можно избежать.



Вazaar times уточняет, что штраф составит 10% от суммы арендной платы и напоминает, что подобные меры уже вводились, но только по отношению к коммерческой недвижимости. За оплату наличными при сдаче таких объектов наказывали на сумму от 5% от ставки, при этом минимум составлял 3000 турецких лир ($88). Годовой лимит штрафов тоже был значительно меньше — 8,7 млн. Владельцев жилых помещений и арендаторов это раньше не касалось, теперь они не будут исключением.



Эксперты считают, что это серьезное изменение. Отныне арендные платежи должны обрабатываться по официальным каналам, гарантируя, что каждая транзакция отслеживается и регистрируется. Предполагается, что это сведет к минимуму количество незарегистрированных контрактов и значительно упростит учет арендных платежей.