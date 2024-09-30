В Турции запрещают наличные расчеты при аренде жилья

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 сентября 2024, 16:00 Читати українською

В Турции запрещают наличные расчеты при аренде жилья

Налоговое управление Турции подготовило новый регламент работы на рынке аренды жилья. В проекте указано, что платежи, произведенные наличными, приведут к штрафу в 10%. Наказание коснется и владельца недвижимости, и арендатора, пишет Turkiye today.

Налоговое управление Турции подготовило новый регламент работы на рынке аренды жилья.
Фото: rbc.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Установлен фиксированный минимальный штраф — 5000 турецких лир (147 долларов), он будет накладываться в случае расчетов наличными в пределах этого уровня. При более крупных суммах выплаты увеличатся.

Например, если арендодатель получает ежемесячную плату в размере лир 25,000 ($ 735), то оплата наличными за два месяца приведет к штрафу в размере ₺10 000 ($294) для каждого участника сделки.

Налоговое управление подготовило этот проект постановления для выполнения требования об обязательных банковских платежах. Норма введена прописана в законе, опубликованный 2 августа 2024 года. Все арендные платежи за жилую или коммерческую недвижимость теперь должны подтверждаться документально через банк или Турецкое почтовое или телеграфное агентство (Posta ve Telgraf Teskilati — PTT). При этом не имеет значения срок сдачи, коррективы действуют даже при аренде на одну ночь.

Размер штрафов будут ежегодно увеличивать в зависимости от курса переоценки. Максимальные выплаты за календарный год ограничены 20 миллионами турецких лир ($588 065).

Однако, если о несоблюдении требований будет сообщено властям в течение пяти рабочих дней, штрафа пока можно избежать.

Вazaar times уточняет, что штраф составит 10% от суммы арендной платы и напоминает, что подобные меры уже вводились, но только по отношению к коммерческой недвижимости. За оплату наличными при сдаче таких объектов наказывали на сумму от 5% от ставки, при этом минимум составлял 3000 турецких лир ($88). Годовой лимит штрафов тоже был значительно меньше — 8,7 млн. Владельцев жилых помещений и арендаторов это раньше не касалось, теперь они не будут исключением.

Эксперты считают, что это серьезное изменение. Отныне арендные платежи должны обрабатываться по официальным каналам, гарантируя, что каждая транзакция отслеживается и регистрируется. Предполагается, что это сведет к минимуму количество незарегистрированных контрактов и значительно упростит учет арендных платежей.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Pavlo Koval
Pavlo Koval
30 сентября 2024, 16:05
#
В Туреччині «Турецька ліра», в Грузії «Грузинський ларі»
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
30 сентября 2024, 16:12
#
Дякую!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают huliolopez, Indeoo, Pavlo Koval, slawaq, Mr YouSt, Анна Недогибченко и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами