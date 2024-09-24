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24 сентября 2024, 9:05 Читати українською

Метро на Виноградарь обойдется бюджету в 8 миллиардов дороже, чем планировалось — Госаудитслужба

Возобновление строительства метро на Виноградаре в Киеве будет стоить бюджету на 8 млрд грн дороже, чем планировалось. Об этом сообщает Государственная аудиторская служба Украины в результате аудита финансовой деятельности коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Возобновление строительства метро на Виноградаре в Киеве будет стоить бюджету на 8 млрд грн дороже, чем планировалось.
Фото: НБУ

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«Просроченный долг в 4 млрд грн, отсрочка строительства важной транспортной артерии столицы и удорожание на 8 млрд грн — результат „бизнес-схем“ недобродельного подрядчика АО „Киевметрострой“ и бездействия столичных властей», — говорится в сообщении.

Как выяснили аудиторы, «Киевметрострой», получивший в 2018—2019 годах из бюджета авансовые платежи в размере 2,59 млрд грн, использовал эти деньги не по назначению и не освоил в сроки, определенные договором.

Вместо того чтобы продолжать строительство Сырецко-Печерской линии, подрядчик разместил часть перечисленных от КП «Киевский метрополитен» средств на депозитах. В частности, в 2019 году «Киевметрострой» возложил 1,7 млрд грн на банковские счета в ПАО АБ «Укргазбанк».

Кроме того, в течение 2018−2019 годов бюджетные средства направлялись на оплату различных аудиторских, юридических, консультационных услуг, страхование финансовых рисков, предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи другому юридическому лицу.

«При этом собственно на само строительство деньги почти не уходили. Что, однако, не помешало „Киевскому метрополитену“ в декабре 2019 перечислить подрядчику еще дополнительно 1,41 млрд грн. Из которых было освоено только 44,1 млн. грн. Как результат — почти 4 млрд грн превратились в просроченную задолженность», — отметили в Госаудитслужбе.

Теперь возобновление строительства метро на Виноградаре обойдется бюджету в 2,5 раза дороже. По результатам пересчета показателей стоимости работ смета за 6 последних лет (с 2018 по 2024 год) увеличилась на 8 млрд грн: с 5,9 до почти 14 млрд грн.

«Следует учесть также и дополнительные расходы по корректировке проекта строительства, которая обойдется бюджету еще в 69,4 млн грн», — добавили в Госаудитслужбе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Moonlighter
Moonlighter
24 сентября 2024, 9:51
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За 10 лет местная власть во главе с Кличко умудрились открыть 0 станций метро, доведя до аварийного состояния 2 ветки. Про мосты плакать хочется. Зато Киев продолжает активно застраиваться 30-ти этажными высотками. И находятся сейчас люди которые называют его лучшим мэром.
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