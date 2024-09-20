Запрет Telegram для госслужащих не касается личных устройств — глава ЦПИ

Запрещение использования Telegram в государственных и военных органах относится только к служебным компьютерам, а не к персональным смартфонам. Об этом сообщил глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

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«О Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах», — сообщил он.

Коваленко уточнил, что пересылка рабочих документов через Telegram с рабочих устройств несет риски. Решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер.

«Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов», — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Также это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и другим ведомствам вести официальные странички в Telegram.

Напомним

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины.