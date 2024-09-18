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18 сентября 2024, 13:50 Читати українською

ROMI 2024: главные темы и спикеры маркетинговой конференции в этом году

Уже этой осенью состоится одно из важнейших мероприятий года для представителей сферы маркетинга — конференция ROMI 2024. Все, кто ищут пути развития своих брендов и новые возможности для своего бизнеса должны обязательно обратить внимание на это событие, которое не оставит равнодушным как экспертов, так и новичков.

Уже этой осенью состоится одно из важнейших мероприятий года для представителей сферы маркетинга — конференция ROMI 2024.

Что ждет участников?

Конференция пройдет 4 октября в Киеве в Chamber Plaza. Локация имеет укрытие, поэтому посещение мероприятия будет безопасным, несмотря на все сложные условия. Для тех, кто не сможет приобщиться лично, будет возможность посмотреть онлайн ивент.

По инициативе digital-рекламного агентства newage. и поддержкой Минфина в дополнение к основной программе на мероприятии параллельно будет проводиться второй поток.

Агентство newage. работает с 2015 в сфере медийной интернет рекламы. За эти годы компания успела поработать с крупными рекламодателями, такими как Сильпо, OLX, Rolls Royce, Prom, Bodo и многими другими брендами, представленными в Украине.

Также агентство имеет партнерство с Google Marketing Platform и Google Premiere Partner. Это одна из сильнейших команд в сфере медийной рекламы, поэтому их приобщение к конференции ROMI — уникальная возможность для всех участников узнать из первых уст:

Что такое Google Marketing Platform?

  • Какие преимущества по сравнению с Google Ads имеет Display & Video 360?
  • О каких возможностях Campaign Manager 360 нужно знать и как интегрировать CM360 в свои кампании?
  • Как происходит персонализация и автоматизация рекламных креативов через Creative Studio?
  • Как оптимизировать поисковые кампании с помощью Search Ads 360?
  • Какие возможности Google Analytics 360 и обновленная политика цен?
  • Что дает агентству статус сертифицированного партнера GMP?
  • Как развить и мотивировать команду сильных экспертов?

В рамках основной программы выступят спикеры, среди которых СМО, руководители маркетинговых отделов и руководство известных украинских и европейских брендов, которые смогли не только сохранить свои компании на плаву, но и продолжают развивать эти бренды.

В частности, Netpeak Group Ukraine, агентство digital-маркетинга № 1 в Украине, Казахстане и Болгарии, представит Оксана Марусич, Business Intelligence Expert, Strategist. Она выступит с темой «Эволюция digital аудитории и тренды в онлайн-поведении: что влияет на потребителей».

Своим опытом на конференции поделится Алекс Айчеу, Head of Paid Marketing компании AUTODOC — торговой площадки, на которой собраны специализированные автозапчасти. Компания работает в Берлине, а ее представитель расскажет об отличиях работы маркетинга в украинских и европейских e-commerce.

О том, как стать CMO, прокачивая маркетинговые скилы и лидерские навыки, расскажет Святослав Степаненко — Chief Marketing Officer украинской IT-школы Mate academy. Ранее спикер также занимал должности ex Head of Growth OBRIO, co-Founder и ex-CMO Howly, ex-CMO Jooble. Стартап Mate academy сегодня не только остается на плаву, но и наращивает количество студентов и помогает украинцам овладевать новыми профессиями в сфере IT и трудоустроиться даже за рубежом.

Head of marketing insurance biz сайта Finance.ua Диана Макарук также готовит горячую тему для конференции ROMI. Спикер планирует поделиться собственным опытом и рассказать, как директ-маркетинг помог Finance.ua стать топ-3 страховым агрегатом.

Также запланированы три дискуссии, в рамках которых спикеры обсудят лучшие стратегии для привлечения и лояльности клиентов, стратегии выхода на западные рынки, а также тему InHouse или подрядчики — какой формат подходит именно вам?

Во время дополнительной программы спикеры подробно рассмотрят кейсы запуска и оптимизации рекламы в GMP.

Для кого эта конференция и почему ее следует посетить?

Если вы планируете развивать и масштабировать свой бизнес, то это мероприятие точно для вас. Ведь лучшее, что может сделать владелец бизнеса, — вложить ресурс в обучение команды. Ведь именно квалифицированная, постоянно развивающаяся команда в результате сможет быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и оперативно реагировать на изменения и нововведения.

Маркетинговую конференцию ROMI следует посетить:

Информация, полученная участниками, это не теоретические знания, а проверенные стратегии увеличения трафика, конверсий и продаж. Поэтому если вы хотите вывести свой бизнес на новый уровень — ни секунды не сомневайтесь и прямо сейчас покупайте билеты на конференцию по самым выгодным ценам.

  • маркетологам;
  • таргетологам;
  • бренд-менеджерам;
  • пиарщикам;
  • специалистам по диджитал-маркетингу (SMM, SEO и всем направлениям, связанным с онлайн-продвижением);
  • студентам или выпускникам маркетинговых специальностей;
  • работникам маркетинговых и рекламных агентств;
  • бизнес/маркетинг-аналитикам;
  • предпринимателям, желающим углубить знания о функционировании маркетингового отдела.
Источник: Минфин
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