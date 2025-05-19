К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро вырос на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 мая: евро выросло на межбанке
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Открытие 19 мая
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Закрытие 19 мая
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Изменения
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41,51/41,55
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41,49/41,52
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2 /3
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46,53/46,57
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46,68/46,70
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15/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн., Евро покупают за 46,30 грн, а продают за 46,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,49, евро — 46,65−46,90 грн.
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Источник: Минфин
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