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19 мая 2025, 17:13 Читати українською

Revolut вложит €1 млрд во Францию и стремится получить банковскую лицензию

Цифровой банк Revolut, крупнейший в Европе и соучредитель которого выступает украинец Влад Яценко, планирует инвестировать во Францию более €1 миллиард ($1,1 миллиарда) и подать заявку на банковскую лицензию для расширения деятельности в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

Цифровой банк Revolut, крупнейший в Европе и соучредитель которого выступает украинец Влад Яценко, планирует инвестировать во Францию более €1 миллиард ($1,1 миллиарда) и подать заявку на банковскую лицензию для расширения деятельности в Европе.

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Новая штаб-квартира и инвестиции

На саммите Choose France в Париже, состоявшемся 17 мая по инициативе президента Эмманюэля Макрона, Revolut объявил об открытии новой штаб-квартиры в Западной Европе. Компания планирует вложить эти средства в течение трех лет и нанять за это время не менее 200 новых работников.

Банковская лицензия во Франции

Revolut уже подал заявку во французский банковский регулятор на получение лицензии. Источник сообщил, что надзорный орган настаивает на том, чтобы усилить контроль, ведь значительная часть европейских клиентов компании находится во Франции.

Клиентская база и планы

В настоящее время во Франции Revolut имеет 5 миллионов клиентов, что делает страну крупнейшим рынком компании в ЕС и около 300 работников. Фирма стремится увеличить количество пользователей до 10 миллионов к концу 2026 года и до 20 миллионов к 2030 году. Во Франции Revolut уже предоставляет услуги по кредитованию, торговле криптовалютами и другими финансовыми операциями.

Глобальная экспансия

Вне Европы Revolut нацелен на Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. В прошлом году компания получила ограниченную лицензию в Великобритании, где имеет 11 миллионов клиентов. В настоящее время Revolut работает над получением новых разрешений: 10 заявок рассматриваются по всему миру, в частности, недавно полученная лицензия на подписные платежи (PPI) от центрального банка Индии. В Мексике запуск банка планируется в ближайшее время.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
19 мая 2025, 18:47
#
Де експерти з Монобанку? Револют працює у Франції без ліцензії, ганьба!!!111
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