Европейские акции падают на фоне новостей из США и Китая

Европейские фондовые рынки в понедельник, 19 мая, пошли вниз после пяти недель роста, реагируя на негативные новости из США и Китая. Об этом пишет Reuters.

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Причины падения

На настроения инвесторов повлияли несколько факторов: снижение кредитного рейтинга США, слабые экономические показатели Китая и возвращение к агрессивной фискальной политике Дональда Трампа. В частности, одобрение Конгрессом США законопроекта Трампа об уменьшении налогов усилило опасения по поводу фискальных рисков.

Ситуация на рынке

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,7%, отступив от максимумов за семь недель. Слабые данные о розничных продажах в Китае отрицательно сказались на секторе роскоши: акции компаний Hermes, Burberry и Moncler упали примерно на 2%.

Отдельные компании

Некоторые компании показали рост: BNP Paribas поднялся на 1,7% после объявления о выкупе акций на 1,08 млрд евро, а Ryanair вырос на 3,1% благодаря спросу. Положительную динамику продемонстрировали также Wizz Air и EasyJet. Акции Volkswagen снизились на 3,5% из-за торговли без дивидендов.